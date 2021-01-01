Валюта счета Тенге

Ставка номинальная — 20% эффективная — 22.5%

Сумма до 5 000 000 ₸ Максимальная сумма определяется исходя из расчета стоимости обучения, но не более 5 000 000 тенге.

Срок до 120 мес.

Страхование Не требуется

Залог и поручительство Требуется залог Обеспечение: гарантия АО «Финансовый центр»

Комиссия за организацию Да 1,5% от суммы транша + 4 000 тенге

Комиссия за рассмотрение Нет Отсутствует

Запрет на досрочное погашение Нет

Штраф за досрочное погашение Нет