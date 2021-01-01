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Образовательный кредит

до 5 000 000 ₸
сумма кредита
20%
номинальная ставка
Тенге
валюта
до 120 мес.
срок кредитования
22.5%
эффективная ставка
не требуется
страхование
C комиссиями
Без комиссий
Предварительный расчёт
Расчет предварительный. Чтобы узнать точную ставку, подайте заявку на кредит.
АО Нурбанк
О компании
nurbank.kz
2552
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О кредите
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
номинальная — 20%  эффективная — 22.5%
Сумма
до 5 000 000 ₸Максимальная сумма определяется исходя из расчета стоимости обучения, но не более 5 000 000 тенге.
Срок
до 120 мес.
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
  • Требуется залог
Обеспечение: гарантия АО «Финансовый центр»
Комиссия за организацию
Да1,5% от суммы транша + 4 000 тенге
Комиссия за рассмотрение
НетОтсутствует
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
Примечание
Льготный период: - отсрочка по погашению основного долга до полного окончания обучения в ВУЗе плюс 6 (шесть) месяцев со дня окончания обучения; - отсрочка по уплате процентов не предусмотрена.
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