- Валюта счета
- Тенге
- Ставка
- номинальная — 20% эффективная — 22.5%
- Сумма
- до 5 000 000 ₸Максимальная сумма определяется исходя из расчета стоимости обучения, но не более 5 000 000 тенге.
- Срок
- до 120 мес.
- Страхование
- Не требуется
- Залог и поручительство
- Обеспечение: гарантия АО «Финансовый центр»
- Комиссия за организацию
- Да1,5% от суммы транша + 4 000 тенге
- Комиссия за рассмотрение
- НетОтсутствует
- Запрет на досрочное погашение
- Нет
- Штраф за досрочное погашение
- Нет
- Примечание
- Льготный период:
- отсрочка по погашению основного долга до полного окончания обучения в ВУЗе плюс 6 (шесть) месяцев со дня окончания обучения;
- отсрочка по уплате процентов не предусмотрена.