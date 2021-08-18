  1. Главная
  2. Кредиты

Кредит под залог недвижимости

16.5%
номинальная ставка
Тенге
валюта
от 3 мес.  до 120 мес.
срок кредитования
18.9%
эффективная ставка
требуется
страхование
С подтверждением дохода
Без подтверждения дохода
Предварительный расчёт
Расчет предварительный. Чтобы узнать точную ставку, подайте заявку на кредит.
АО Банк ЦентрКредит
О компании
bcc.kz
Кредиты8Ипотека5Автокредиты2Депозиты5Карты7
О кредите
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
номинальная — 16.5%  эффективная — 18.9%
Сумма
Максимальная сумма займа: до 65% от оценочной стоимости квартиры; от жилого дома и коммерческой недвижимости - 50%.
Срок
от 3 мес.  до 120 мес.
Страхование
Если в залог предоставляется квартира - страхование титула собственности. В случае при наличии не узаконенной перепланироваки - титул собственности и страхование недвижимости. Если в залог предоставляется жилой дом/коммерческую недвижимость виды страхования: титул собственности и недвижимости, так же должно быть узаконено все перепланировки и постройки.
Залог и поручительство
  • Требуется залог
квартиры; жилые дома; коммерческая недвижимость.
Комиссия за организацию
ДаКомиссия за организацию займа: 2% от суммы кредита если срок кредита до 60 месяцев; 1% от суммы кредита если от 61 месяца до 120 месяцев.
Комиссия за рассмотрение
Да5000 тенге
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
Последние новости