Валюта счета Тенге

Ставка номинальная — 16.5% эффективная — 18.9%

Сумма Максимальная сумма займа: до 65% от оценочной стоимости квартиры; от жилого дома и коммерческой недвижимости - 50%.

Срок от 3 мес. до 120 мес.

Страхование

Если в залог предоставляется квартира - страхование титула собственности. В случае при наличии не узаконенной перепланироваки - титул собственности и страхование недвижимости. Если в залог предоставляется жилой дом/коммерческую недвижимость виды страхования: титул собственности и недвижимости, так же должно быть узаконено все перепланировки и постройки.

Залог и поручительство Требуется залог квартиры; жилые дома; коммерческая недвижимость.

Комиссия за организацию Да Комиссия за организацию займа: 2% от суммы кредита если срок кредита до 60 месяцев; 1% от суммы кредита если от 61 месяца до 120 месяцев.

Комиссия за рассмотрение Да 5000 тенге

Запрет на досрочное погашение Нет