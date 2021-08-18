- Валюта счета
- Тенге
- Ставка
- номинальная — 16.5% эффективная — 18.9%
- Сумма
- Максимальная сумма займа:
до 65% от оценочной стоимости квартиры;
от жилого дома и коммерческой недвижимости - 50%.
- Срок
- от 3 мес. до 120 мес.
- Страхование
- Если в залог предоставляется квартира - страхование титула собственности. В случае при наличии не узаконенной
перепланироваки - титул собственности и страхование недвижимости.
Если в залог предоставляется жилой дом/коммерческую недвижимость виды страхования: титул собственности и недвижимости, так же должно быть узаконено все перепланировки и постройки.
- Залог и поручительство
- квартиры;
жилые дома;
коммерческая недвижимость.
- Комиссия за организацию
- ДаКомиссия за организацию займа:
2% от суммы кредита если срок кредита до 60 месяцев;
1% от суммы кредита если от 61 месяца до 120 месяцев.
- Комиссия за рассмотрение
- Да5000 тенге
- Запрет на досрочное погашение
- Нет
- Штраф за досрочное погашение
- Нет