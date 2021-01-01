Валюта счета Тенге

Ставка номинальная — 17% эффективная — 19.21%

Сумма от 3 000 000 ₸ до 50 000 000 ₸

Срок от 12 мес. до 120 мес.

Страхование Страхование залога: первый год - за счет Банка

Залог и поручительство Требуется залог недвижимость в городах Алматы, Нур-Султан(в радиусе 30 км) от города, Атырау и Актау (имеются требования к залогу)

Комиссия за организацию Да 2,5% от суммы кредита

Комиссия за рассмотрение Да

Запрет на досрочное погашение Нет