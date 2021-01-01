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Кредит под залог недвижимости

от 3 000 000 ₸  до 50 000 000 ₸
сумма кредита
17%
номинальная ставка
Тенге
валюта
от 12 мес.  до 120 мес.
срок кредитования
19.21%
эффективная ставка
требуется
страхование
С комиссией (с подтверждением дохода)
С комиссией (c косвенным подтверждения дохода)
Без комиссии (с подтверждением дохода)
Без комиссии (с косвенным подтверждения дохода)
Предварительный расчёт
Расчет предварительный. Чтобы узнать точную ставку, подайте заявку на кредит.
АО Altyn Bank
О компании
altyn-i.kz
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О кредите
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
номинальная — 17%  эффективная — 19.21%
Сумма
от 3 000 000 ₸  до 50 000 000 ₸
Срок
от 12 мес.  до 120 мес.
Страхование
Страхование залога: первый год - за счет Банка
Залог и поручительство
  • Требуется залог
недвижимость в городах Алматы, Нур-Султан(в радиусе 30 км) от города, Атырау и Актау (имеются требования к залогу)
Комиссия за организацию
Да2,5% от суммы кредита
Комиссия за рассмотрение
Да
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
ДаКомиссия за частичное/полное досрочное погашение займа в течении первых 12 месяцев со дня предоставления займа 25 000 тенге
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