- Валюта счета
- Тенге
- Ставка
- номинальная — 17% эффективная — 19.21%
- Сумма
- от 3 000 000 ₸ до 50 000 000 ₸
- Срок
- от 12 мес. до 120 мес.
- Страхование
- Страхование залога: первый год - за счет Банка
- Залог и поручительство
- недвижимость в городах Алматы, Нур-Султан(в радиусе 30 км) от города, Атырау и Актау (имеются требования к залогу)
- Комиссия за организацию
- Да2,5% от суммы кредита
- Комиссия за рассмотрение
- Да
- Запрет на досрочное погашение
- Нет
- Штраф за досрочное погашение
- ДаКомиссия за частичное/полное досрочное погашение займа в течении первых 12 месяцев со дня предоставления займа 25 000 тенге