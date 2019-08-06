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Кредит под залог депозита
Валюта: тенге, доллары США, евро (в зависимости от валюты вклада) Два варианта оформления кредита: с комиссией/ без комиссий
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Главная
Кредиты
Кредит под залог депозита
Валюта: тенге, доллары США, евро (в зависимости от валюты вклада) Два варианта оформления кредита: с комиссией/ без комиссий
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
Номинальная 1.5%
Эффективная 10.5%
Ставка: маржа Банка к ставке вознаграждения по вкладу: от 1,5% до 6% годовых.
Сумма
Сумма: не более 90% от суммы вклада
Срок
до 120 мес.
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
Требуется залог
вклад Заявителя/третьего лица, открытый в Банке
Комиссия за организацию
Да
Комиссия за организацию займа: 1%
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
Примечание
Сумма кредита: не более 90% от суммы вклада; Ставка: ставка вознаграждения по вкладу + маржа Банка от 1,5% до 6% годовых.
Возрастное ограничение
от 21
до 63
от 21 года, до достижения пенсионного возраста установленного законодательством РК.
Регистрация
Постоянная
резиденты РК
Документы
Удостоверение личности
Доход
Не требуется
Стаж на последнем месте работы
6 мес.
свыше 6 месяцев
Время рассмотрения заявки
1 дн.
Срок истечения заявки
7 дн.
Оформление
В офисе
Ставка
С комиссией (в тенге)
Валюта
Тенге
Ставка
Номинальная — 1.5%
Эффективная — 10.5%
Срок
до 120 мес.
Без комиссий (тенге)
Валюта
Тенге
Ставка
Номинальная — 27%
Эффективная — 30.6%
Срок
до 120 мес.
С комиссией (в долларах)
Валюта
Доллар
Ставка
Эффективная — 2%
Срок
до 120 мес.
Без комиссий (в долларах)
Валюта
Доллар
Ставка
Эффективная — 2.2%
Срок
до 120 мес.
С комиссией (в евро)
Валюта
Евро
Ставка
Эффективная — 1.53%
Срок
до 120 мес.
Без комиссий (в евро)
Валюта
Евро
Ставка
Эффективная — 1.8%
Срок
до 120 мес.
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