Алматы
Кредит под залог депозита
Валюта: тенге, доллары США, евро (в зависимости от валюты вклада) Два варианта оформления кредита: с комиссией/ без комиссий
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Кредит под залог депозита

Валюта: тенге, доллары США, евро (в зависимости от валюты вклада) Два варианта оформления кредита: с комиссией/ без комиссий

УсловияТребования и документыВыдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
Номинальная 1.5%Эффективная 10.5%
Ставка: маржа Банка к ставке вознаграждения по вкладу: от 1,5% до 6% годовых.
Сумма
Сумма: не более 90% от суммы вклада
Срок
до 120 мес.
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
  • Требуется залог
вклад Заявителя/третьего лица, открытый в Банке
Комиссия за организацию
Да
Комиссия за организацию займа: 1%
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
Примечание
Сумма кредита: не более 90% от суммы вклада; Ставка: ставка вознаграждения по вкладу + маржа Банка от 1,5% до 6% годовых.
Возрастное ограничение
от 21до 63
от 21 года, до достижения пенсионного возраста установленного законодательством РК.
Регистрация
  • Постоянная
резиденты РК
Документы
  • Удостоверение личности
Доход
Не требуется
Стаж на последнем месте работы
6 мес.
свыше 6 месяцев
Время рассмотрения заявки
1 дн.
Срок истечения заявки
7 дн.
Оформление
  • В офисе
Ставка
С комиссией (в тенге)
Валюта
Тенге
Ставка
Номинальная — 1.5%

Эффективная — 10.5%
Срок
до 120 мес.
Без комиссий (тенге)
Валюта
Тенге
Ставка
Номинальная — 27%

Эффективная — 30.6%
Срок
до 120 мес.
С комиссией (в долларах)
Валюта
Доллар
Ставка
Эффективная — 2%
Срок
до 120 мес.
Без комиссий (в долларах)
Валюта
Доллар
Ставка
Эффективная — 2.2%
Срок
до 120 мес.
С комиссией (в евро)
Валюта
Евро
Ставка
Эффективная — 1.53%
Срок
до 120 мес.
Без комиссий (в евро)
Валюта
Евро
Ставка
Эффективная — 1.8%
Срок
до 120 мес.
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