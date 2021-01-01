Валюта счета Тенге

Ставка эффективная — 3%

Сумма от 100 000 ₸ Сумма кредитования: до 90% от суммы на сберегательном счете

Срок от 3 мес. до 11 мес.

Страхование Не требуется

Залог и поручительство Требуется залог Обеспечение: деньги, переведенные на сберегательный счет/заклад

Комиссия за организацию Да Комиссия за организацию займа: 10 000 тенге

Комиссия за рассмотрение Нет Отсутствует

Запрет на досрочное погашение Нет Допускается, в любое время