- Валюта счета
- Тенге
- Ставка
- эффективная — 3%
- Сумма
- от 100 000 ₸ Сумма кредитования: до 90% от суммы на сберегательном счете
- Срок
- от 3 мес. до 11 мес.
- Страхование
- Не требуется
- Залог и поручительство
- Обеспечение: деньги, переведенные на сберегательный счет/заклад
- Комиссия за организацию
- ДаКомиссия за организацию займа: 10 000 тенге
- Комиссия за рассмотрение
- НетОтсутствует
- Запрет на досрочное погашение
- НетДопускается, в любое время
- Штраф за досрочное погашение
- НетБез штрафных санкций