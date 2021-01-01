  1. Главная
  2. Кредиты

Кредит под залог денег

от 100 000 ₸  
сумма кредита
Тенге
валюта
от 3 мес.  до 11 мес.
срок кредитования
3%
эффективная ставка
не требуется
страхование
Предварительный расчёт
Расчет предварительный. Чтобы узнать точную ставку, подайте заявку на кредит.
АО Нурбанк
О компании
nurbank.kz
2552
Кредиты5Ипотека2Автокредиты2Депозиты4Карты5
О кредите
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
эффективная — 3%
Сумма
от 100 000 ₸  Сумма кредитования: до 90% от суммы на сберегательном счете
Срок
от 3 мес.  до 11 мес.
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
  • Требуется залог
Обеспечение: деньги, переведенные на сберегательный счет/заклад
Комиссия за организацию
ДаКомиссия за организацию займа: 10 000 тенге
Комиссия за рассмотрение
НетОтсутствует
Запрет на досрочное погашение
НетДопускается, в любое время
Штраф за досрочное погашение
НетБез штрафных санкций
Последние новости