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Кредит под залог денег
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Кредиты
Кредит под залог денег
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
Номинальная 2.5%
Эффективная 2.6%
Сумма
от 100 000 ₸
до 95% от суммы обеспечения, но не более 5% от собственного капитала Банка
Срок
от 6 мес.
до 84 мес.
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
Требуется залог
Деньги на счете
Комиссия за организацию
Нет
Комиссия за рассмотрение
Да
Комиссии, связанные с обслуживанием займа взимаются в соответствии с утвержденными тарифами Банка (при стандартной ставке вознаграждения).
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
Возрастное ограничение
от 18
до 68
Регистрация
Постоянная
резиденты РК
Документы
Удостоверение личности
Справка о заработной плате за последние 6 месяцев
Выписка с индивидуального пенсионного счета
Адресная справка
Банковский вклад в банке
Доход
Не требуется
Стаж на последнем месте работы
Не требуется
Общий стаж работы
6 мес.
свыше 6 месяцев
Время рассмотрения заявки
1 дн.
Срок истечения заявки
7 дн.
Оформление
Онлайн
В офисе
Способ оплаты
Кассы
Банкоматы
Ставка
Валюта
Тенге
Ставка
Номинальная — 2.5%
Эффективная — 2.6%
Сумма
от 100 000 ₸
Срок
от 6 мес.
до 84 мес.
Оформить
Отделения, банкоматы и POS-терминалы