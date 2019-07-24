Алматы
Кредит под залог денег
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Кредит под залог денег

УсловияТребования и документыВыдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
Номинальная 2.5%Эффективная 2.6%
Сумма
от 100 000 ₸
до 95% от суммы обеспечения, но не более 5% от собственного капитала Банка
Срок
от 6 мес.до 84 мес.
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
  • Требуется залог
Деньги на счете
Комиссия за организацию
Нет
Комиссия за рассмотрение
Да
Комиссии, связанные с обслуживанием займа взимаются в соответствии с утвержденными тарифами Банка (при стандартной ставке вознаграждения).
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
Возрастное ограничение
от 18до 68
Регистрация
  • Постоянная
резиденты РК
Документы
  • Удостоверение личности
  • Справка о заработной плате за последние 6 месяцев
  • Выписка с индивидуального пенсионного счета
  • Адресная справка
Банковский вклад в банке
Доход
Не требуется
Стаж на последнем месте работы
Не требуется
Общий стаж работы
6 мес.
свыше 6 месяцев
Время рассмотрения заявки
1 дн.
Срок истечения заявки
7 дн.
Оформление
  • Онлайн
  • В офисе
Способ оплаты
  • Кассы
  • Банкоматы
Ставка
Валюта
Тенге
Ставка
Номинальная — 2.5%

Эффективная — 2.6%
Сумма
от 100 000 ₸
Срок
от 6 мес.до 84 мес.
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