Кредит под депозит

Кредитный продукт для действующих и потенциальных вкладчиков депозитов в долларах США (USD). Вкладчик долларового депозита конвертирует в тенге определенную часть на счет "Заклада денег", получает кредит в тенге по выгодным условиям, оставшуюся сумму депозита в долларах переводит на "Депозит-гарантия" с начислением капитализации.