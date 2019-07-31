Алматы
Кредит под депозит
Кредитный продукт для действующих и потенциальных вкладчиков депозитов в долларах США (USD). Вкладчик долларового депозита конвертирует в тенге определенную часть на счет "Заклада денег", получает кредит в тенге по выгодным условиям, оставшуюся сумму депозита в долларах переводит на "Депозит-гарантия" с начислением капитализации.
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Кредит под депозит

Кредитный продукт для действующих и потенциальных вкладчиков депозитов в долларах США (USD). Вкладчик долларового депозита конвертирует в тенге определенную часть на счет "Заклада денег", получает кредит в тенге по выгодным условиям, оставшуюся сумму депозита в долларах переводит на "Депозит-гарантия" с начислением капитализации.

УсловияТребования и документыВыдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
Номинальная 2%Эффективная 2%
Срок
до 36 мес.
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
Не требуется
депозит вкладчика в долларах США (USD)
Комиссия за организацию
Нет
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
Примечание
Сумма займа: до 95% от суммы обеспечения; Ставки вознаграждения: от 2% до 10,3% годовых (ГЭСВ – от 2%).
Возрастное ограничение
от 20
Регистрация
  • Постоянная
резиденты РК
Документы
  • Удостоверение личности
Документы на вкладчика депозита в долларах США (USD)
Доход
Не требуется
Стаж на последнем месте работы
Не требуется
Общий стаж работы
6 мес.
Свыше 6 месяцев
Время рассмотрения заявки
1 дн.
Срок истечения заявки
7 дн.
Оформление
  • Онлайн
  • В офисе
Онлайн заявка на сайте банка
Ставка
Валюта
Тенге
Ставка
Номинальная — 2%

Эффективная — 2%
Срок
до 36 мес.
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