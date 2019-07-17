Алматы
Кредит на рефинансирование "Альфа-рефинансирование"
Выдается на рефинансирование задолженности в других банках и финансовых организациях с возможностью получения дополнительной суммы на другие потребительские цели.
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Кредит на рефинансирование "Альфа-рефинансирование"

Выдается на рефинансирование задолженности в других банках и финансовых организациях с возможностью получения дополнительной суммы на другие потребительские цели.

УсловияТребования и документыВыдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
Номинальная 15%Эффективная 23.49%
Сумма
от 150 000 ₸до 6 000 000 ₸
Срок
от 6 мес.до 60 мес.
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
Не требуется
Комиссия за организацию
Нет
Комиссия за рассмотрение
Нет
Отсутствует
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
Возрастное ограничение
от 21до 70
Регистрация
  • Не требуется
Гражданство РК; Есть в наличии регистрация по месту жительства либо места работы в регионе присутствия Банка (но не далее 100 км от населенного пункта присутствия Банка);
Документы
  • Удостоверение личности
Кредитный договор банка выдавшего кредит; При необходимости могут быть запрошены дополнительные документы;
Доход
Не требуется
Стаж на последнем месте работы
6 мес.
Стаж работы на текущем месте не менее 6 месяцев
Примечание
Отсутствие негативной кредитной истории
Время рассмотрения заявки
15 мин.
Срок истечения заявки
7 дн.
Оформление
  • Онлайн
  • В офисе
Способ оплаты
  • Кассы
  • Банкоматы
Терминалы
Ставка
Валюта
Тенге
Ставка
Номинальная — 15%

Эффективная — 23.49%
Сумма
от 150 000 ₸до 6 000 000 ₸
Срок
от 6 мес.до 60 мес.
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