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Кредит на рефинансирование "Альфа-рефинансирование"
Выдается на рефинансирование задолженности в других банках и финансовых организациях с возможностью получения дополнительной суммы на другие потребительские цели.
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Кредиты
Кредит на рефинансирование "Альфа-рефинансирование"
Выдается на рефинансирование задолженности в других банках и финансовых организациях с возможностью получения дополнительной суммы на другие потребительские цели.
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
Номинальная 15%
Эффективная 23.49%
Сумма
от 150 000 ₸
до 6 000 000 ₸
Срок
от 6 мес.
до 60 мес.
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
Не требуется
Комиссия за организацию
Нет
Комиссия за рассмотрение
Нет
Отсутствует
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
Возрастное ограничение
от 21
до 70
Регистрация
Не требуется
Гражданство РК; Есть в наличии регистрация по месту жительства либо места работы в регионе присутствия Банка (но не далее 100 км от населенного пункта присутствия Банка);
Документы
Удостоверение личности
Кредитный договор банка выдавшего кредит; При необходимости могут быть запрошены дополнительные документы;
Доход
Не требуется
Стаж на последнем месте работы
6 мес.
Стаж работы на текущем месте не менее 6 месяцев
Примечание
Отсутствие негативной кредитной истории
Время рассмотрения заявки
15 мин.
Срок истечения заявки
7 дн.
Оформление
Онлайн
В офисе
Способ оплаты
Кассы
Банкоматы
Терминалы
Ставка
Валюта
Тенге
Ставка
Номинальная — 15%
Эффективная — 23.49%
Сумма
от 150 000 ₸
до 6 000 000 ₸
Срок
от 6 мес.
до 60 мес.
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