Валюта счета Тенге

Ставка номинальная — 13% эффективная — 13.9%

Сумма от 3 000 000 ₸ до 100 000 000 ₸

Срок от 1 лет до 20 лет

Страхование Согласно тарифам страховых компаний (Банк не ограничивает Вас в выборе страховой компании)

Залог и поручительство Требуется залог жилая и коммерческая недвижимость: - год постройки: не старше 1965 года (включительно); - в черте города Алматы; - материал стен: монолит/железобетон, кирпич, бетонные панели, теплоблок/пеноблок.

Комиссия за организацию Нет Отсутствует

Комиссия за рассмотрение Нет Отсутствует

Запрет на досрочное погашение Нет

Штраф за досрочное погашение Да Комиссия за досрочное погашение (взимается только первые 12 мес): 1 %