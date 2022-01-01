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Кредит на неотложные нужды

от $150 000  до $30 000 000
Сумма кредита
22.5%
Номинальная ставка
Доллар
Валюта
От 3 мес.  До 120 мес.
Срок кредита
25.9%
Эффективная ставка
Требуется
Страхование
Оформить онлайн
C комиссией
Без комиссии
Предварительный расчёт
Расчет предварительный. Чтобы узнать точную ставку, подайте заявку на кредит.
АО Народный Банк Казахстана
О компании
halykbank.kz
7111
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О кредите
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Доллар
Ставка
номинальная — 22.5%  эффективная — 25.9%
Сумма
от $150 000  до $30 000 000индивидуальная сумма зависит от уровня заработной платы
Срок
от 3 мес.  до 120 мес.
Страхование
осуществляется Банком
Залог и поручительство
  • Требуется залог
недвижимость коммерческого или некоммерческого назначения
Комиссия за организацию
Да2% от суммы займа + 20 000 тенге
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
Примечание
Сумма займа: индивидуальная сумма зависит от уровня заработной платы; Подтверждение дохода не требуется, если стоимость обеспечения покрывает сумму займа на 60% и более; Примечание: окончательный расчет ГЭСВ производится в момент получения займа в отделениях Банка.
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