Валюта счета Доллар

Ставка номинальная — 22.5% эффективная — 25.9%

Сумма от $150 000 до $30 000 000 индивидуальная сумма зависит от уровня заработной платы

Срок от 3 мес. до 120 мес.

Страхование

осуществляется Банком

Залог и поручительство Требуется залог недвижимость коммерческого или некоммерческого назначения

Комиссия за организацию Да 2% от суммы займа + 20 000 тенге

Комиссия за рассмотрение Нет

Запрет на досрочное погашение Нет

Штраф за досрочное погашение Нет