- Валюта счета
- Доллар
- Ставка
- номинальная — 22.5% эффективная — 25.9%
- Сумма
- от $150 000 до $30 000 000индивидуальная сумма зависит от уровня заработной платы
- Срок
- от 3 мес. до 120 мес.
- Страхование
- осуществляется Банком
- Залог и поручительство
- недвижимость коммерческого или некоммерческого назначения
- Комиссия за организацию
- Да2% от суммы займа + 20 000 тенге
- Комиссия за рассмотрение
- Нет
- Запрет на досрочное погашение
- Нет
- Штраф за досрочное погашение
- Нет
- Примечание
- Сумма займа: индивидуальная сумма зависит от уровня заработной платы;
Подтверждение дохода не требуется, если стоимость обеспечения покрывает сумму займа на 60% и более;
Примечание: окончательный расчет ГЭСВ производится в момент получения займа в отделениях Банка.