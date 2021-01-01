- Валюта счета
- Тенге
- Ставка
- номинальная — 17.5% эффективная — 19.1%
- Сумма
- от 500 000 ₸ до 50 000 000 ₸
- Срок
- от 12 мес. до 120 мес.
- Страхование
- Обязательное страхование жилых домов
- Залог и поручительство
- жилая или коммерческая недвижимость
- Комиссия за организацию
- Да1,99% для всех клиентов
- Комиссия за рассмотрение
- Нет
- Запрет на досрочное погашение
- Нет
- Штраф за досрочное погашение
- Нет
- Примечание
- Вариант с подтверждением дохода для всех клиентов;
Максимальная сумма кредита: до 70% от рыночной стоимости залога.