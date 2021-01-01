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Деньги на неотложные нужды

от 500 000 ₸  до 50 000 000 ₸
сумма кредита
17.5%
номинальная ставка
Тенге
валюта
от 12 мес.  до 120 мес.
срок кредитования
19.1%
эффективная ставка
требуется
страхование
С подтверждением доходов
С подтверждением доходов (зарплатный проект)
Без подтверждения дохода
Предварительный расчёт
Расчет предварительный. Чтобы узнать точную ставку, подайте заявку на кредит.
АО ForteBank
О компании
forte.bank
+7 (727) 258-40-40
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О кредите
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
номинальная — 17.5%  эффективная — 19.1%
Сумма
от 500 000 ₸  до 50 000 000 ₸
Срок
от 12 мес.  до 120 мес.
Страхование
Обязательное страхование жилых домов
Залог и поручительство
  • Требуется залог
жилая или коммерческая недвижимость
Комиссия за организацию
Да1,99% для всех клиентов
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
Примечание
Вариант с подтверждением дохода для всех клиентов; Максимальная сумма кредита: до 70% от рыночной стоимости залога.
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