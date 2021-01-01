Валюта счета Тенге

Ставка номинальная — 17.5% эффективная — 19.1%

Сумма от 500 000 ₸ до 50 000 000 ₸

Срок от 12 мес. до 120 мес.

Страхование Обязательное страхование жилых домов

Залог и поручительство Требуется залог жилая или коммерческая недвижимость

Комиссия за организацию Да 1,99% для всех клиентов

Комиссия за рассмотрение Нет

Запрет на досрочное погашение Нет

Штраф за досрочное погашение Нет