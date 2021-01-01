Visa Platinum

Тип карты Дебетовая

Валюта счета Тенге

Доллар

Евро

Платежные системы Visa

Класс карты Platinum

Технические особенности Чип

Бесконтактные платежи

Apple Pay

Samsung Pay

Обслуживание Стоимость выпуска — 0 ₸

Стоимость обслуживание в первый год — 1 000 ₸

Стоимость обслуживание во второй и последующие года — 1 000 ₸

Комиссии Комиссия за снятие наличных в банкоматах банка — 0%

Комиссия за снятие наличных в банкоматах других банков — 0% Бесплатно до 300 000 тенге.