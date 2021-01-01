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Visa Platinum

Visa
Дебетовая
тип
Мультивалютная
валюта
  • Бонусы до 6,5%
  • Бесплатный выпуск
  • Бесплатное снятие наличных по всему миру
  • Валюты: тенге, доллар США и евро
О карте
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Тип карты
Дебетовая
Валюта счета
  • Тенге
  • Доллар
  • Евро
Платежные системы
  • Visa
Класс карты
  • Platinum
Технические особенности
  • Чип
  • Бесконтактные платежи
  • Apple Pay
  • Samsung Pay
Обслуживание
  • Стоимость выпуска — 0 ₸
  • Стоимость обслуживание в первый год — 1 000 ₸
  • Стоимость обслуживание во второй и последующие года — 1 000 ₸
Комиссии
  • Комиссия за снятие наличных в банкоматах банка — 0%
  • Комиссия за снятие наличных в банкоматах других банков — 0%Бесплатно до 300 000 тенге.
Бонусы
Бонусы до 6,5% от суммы. Эти 6,5% складываются из: + 1% гарантированного бонуса, + 1,5% за платежи в любимой категории, + 2% за бесконтактные платежи Apple Pay / Samsung pay. + дополнительный бонус на покупку + 1% + удвоенный гарантированный бонус в первые три месяца использования для зарплатных карт (подробнее «раздел Бонусы») + 500 бонусов за регистрацию в Smartbank
АО Евразийский банк
О компании
eubank.kz
+7 (727) 330 5305
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