Visa Platinum

Стоимость обслуживание во второй и последующие года — 1 000 ₸
Комиссии
Комиссия за снятие наличных в банкоматах банка — 0%
Комиссия за снятие наличных в банкоматах других банков — 0%Бесплатно до 300 000 тенге.
Бонусы
Бонусы до 6,5% от суммы.
Эти 6,5% складываются из:
+ 1% гарантированного бонуса,
+ 1,5% за платежи в любимой категории,
+ 2% за бесконтактные платежи Apple Pay / Samsung pay.
+ дополнительный бонус на покупку + 1%
+ удвоенный гарантированный бонус в первые три месяца использования для зарплатных карт (подробнее «раздел Бонусы»)
+ 500 бонусов за регистрацию в Smartbank