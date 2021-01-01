Visa Infinite

Стоимость обслуживание во второй и последующие года — 1 000 ₸
Бесплатное обслуживание при наличие в Банке депозита на сумму 10 000 000 тенге и более.
Комиссии
Комиссия за снятие наличных в банкоматах банка — 0%Без комиссии
Комиссия за снятие наличных в банкоматах других банков — 0%Без комиссии до 300 000 тенге в месяц (свыше 300 000 тенге — 1% от суммы);
Снятие наличных в банкоматах за рубежом: без комиссии до 300 000 тенге в месяц (свыше 300 000 тенге — 1,5% от суммы).
Бонусы
1,5% с каждой покупки;
до 2% при наличии вклада;
+2,5% при выборе любимой категории через систему дистанционного обслуживания Smartbank.kz.