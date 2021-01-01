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Visa Infinite

Visa
Дебетовая
тип
до 6%
кэшбек
Мультивалютная
валюта
  • Бонусы за покупки до 6%
  • Бесплатное снятие наличных в любом банкомате мира до 300 000 тенге
  • Бесплатная доставка карты
  • Консьерж-сервис (бесплатный номер в Казахстане: 8-800-555-70-46)
  • Международное страхование от Visa до $1 000 000
  • 6 бесплатных посещений в год бизнес-залов в аэропортах по программе Lounge Key
  • 3D Secure: безопасные платежи при покупках в интернете
  • Участвуйте в акциях Visa и получайте гарантированные призы и скидку до 70%
О карте
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Тип карты
Дебетовая
Валюта счета
  • Тенге
  • Доллар
  • Евро
Платежные системы
  • Visa
Класс карты
  • Infinite
Технические особенности
  • Чип
  • Бесконтактные платежи
  • Apple Pay
  • Samsung Pay
Обслуживание
  • Стоимость обслуживание в первый год — 1 000 ₸
  • Стоимость обслуживание во второй и последующие года — 1 000 ₸
Бесплатное обслуживание при наличие в Банке депозита на сумму 10 000 000 тенге и более.
Комиссии
  • Комиссия за снятие наличных в банкоматах банка — 0%Без комиссии
  • Комиссия за снятие наличных в банкоматах других банков — 0%Без комиссии до 300 000 тенге в месяц (свыше 300 000 тенге — 1% от суммы); Снятие наличных в банкоматах за рубежом: без комиссии до 300 000 тенге в месяц (свыше 300 000 тенге — 1,5% от суммы).
Бонусы
1,5% с каждой покупки; до 2% при наличии вклада; +2,5% при выборе любимой категории через систему дистанционного обслуживания Smartbank.kz.
Cashback
до 6%
АО Евразийский банк
О компании
eubank.kz
+7 (727) 330 5305
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