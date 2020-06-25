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Visa Gold
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Visa Gold
Gold
Удобно и выгодно везде.
Условия
Требования и документы
Выдача и оформление
Тип карты
Дебетовая
Валюта
Тенге
Доллар
Евро
Российский рубль
Платежные системы
MasterCard
Visa
Класс карты
Gold
Технические особенности
Бесконтактные платежи
Чип
Apple Pay
Samsung Pay
Возрастное ограничение
Возрастных ограничений нет
Регистрация
Не требуется
Документы
Не требуется
Доход
Не требуется
Стаж на последнем месте работы
Не требуется
Срок истечения заявки
1 дн.
Ограничения
Ежедневно
Снимай с банкоматов до 300 000 тенге по всему миру за 0 тенге.
Валюта
Тенге
Сумма
300 000 ₸
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Отделения, банкоматы и POS-терминалы