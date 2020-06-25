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Visa Gold
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Visa Gold

Gold

Удобно и выгодно везде.

УсловияТребования и документыВыдача и оформление
Тип карты
Дебетовая
Валюта
  • Тенге
  • Доллар
  • Евро
  • Российский рубль
Платежные системы
  • MasterCard
  • Visa
Класс карты
  • Gold
Технические особенности
  • Бесконтактные платежи
  • Чип
  • Apple Pay
  • Samsung Pay
Возрастное ограничение
Возрастных ограничений нет
Регистрация
Не требуется
Документы
Не требуется
Доход
Не требуется
Стаж на последнем месте работы
Не требуется
Срок истечения заявки
1 дн.
Ограничения
Ежедневно
Снимай с банкоматов до 300 000 тенге по всему миру за 0 тенге.
Валюта
Тенге
Сумма
300 000 ₸
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Отделения, банкоматы и POS-терминалы