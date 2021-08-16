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#TravelCard
Дебетовая
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Кэшбэк 7%
Бесплатное снятие наличных средств по всему миру
Бесплатное SMS - уведомления
Бесплатный перевод с карты на карту по всему миру
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Обслуживание
Стоимость выпуска — 10 000 ₸
Стоимость обслуживание в первый год — 5 000 ₸
Стоимость обслуживание во второй и последующие года — 5 000 ₸
5000 тенге/месяц; Перевыпуск карты - бесплатно; SMS-информирование - бесплатно.
Комиссии
Комиссия за снятие наличных в банкоматах банка — 0%
Бесплатно до 1 500 000 ₸, свыше - 1% (мин 250 ₸).
Комиссия за снятие наличных в банкоматах других банков — 0%
Бесплатно до 1 500 000 ₸, свыше - 1% (мин 250 ₸).
Cashback
до 7%
Кэшбэк 7 % за все категории путешествия по всему миру. Максимальный кэшбэк в месяц - 50 000 ₸.
АО Банк ЦентрКредит
О компании
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