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#TravelCard

Visa
Дебетовая
тип
до 7%
кэшбек
Тенге
валюта
  • Кэшбэк 7%
  • Бесплатное снятие наличных средств по всему миру
  • Бесплатное SMS - уведомления
  • Бесплатный перевод с карты на карту по всему миру
О карте
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Тип карты
Дебетовая
Валюта счета
  • Тенге
Платежные системы
  • Visa
Класс карты
  • Signature
Технические особенности
  • Чип
  • Бесконтактные платежи
Обслуживание
  • Стоимость выпуска — 10 000 ₸
  • Стоимость обслуживание в первый год — 5 000 ₸
  • Стоимость обслуживание во второй и последующие года — 5 000 ₸
5000 тенге/месяц; Перевыпуск карты - бесплатно; SMS-информирование - бесплатно.
Комиссии
  • Комиссия за снятие наличных в банкоматах банка — 0%Бесплатно до 1 500 000 ₸, свыше - 1% (мин 250 ₸).
  • Комиссия за снятие наличных в банкоматах других банков — 0%Бесплатно до 1 500 000 ₸, свыше - 1% (мин 250 ₸).
Cashback
до 7%Кэшбэк 7 % за все категории путешествия по всему миру. Максимальный кэшбэк в месяц - 50 000 ₸.
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