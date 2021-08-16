TravelCard

Тип карты Дебетовая

Валюта счета Тенге

Платежные системы Visa

Класс карты Signature

Технические особенности Чип

Бесконтактные платежи

Обслуживание Стоимость выпуска — 10 000 ₸

Стоимость обслуживание в первый год — 5 000 ₸

Стоимость обслуживание во второй и последующие года — 5 000 ₸ 5000 тенге/месяц; Перевыпуск карты - бесплатно; SMS-информирование - бесплатно.

Комиссии Комиссия за снятие наличных в банкоматах банка — 0% Бесплатно до 1 500 000 ₸, свыше - 1% (мин 250 ₸).

Комиссия за снятие наличных в банкоматах других банков — 0% Бесплатно до 1 500 000 ₸, свыше - 1% (мин 250 ₸).