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Solva lite

Visa
Кредитная
Тип
От 1%
Кэшбэк
    Оформить онлайн
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    Условия
    Требования и документы
    Выдача и погашение
    Тип карты
    Кредитная
    Валюта счета
    • Тенге
    Платежные системы
    • Visa
    Класс карты
    • Classic
    Технические особенности
    • Чип
    • Бесконтактные платежи
    • Apple Pay
    • Samsung Pay
    Время изготовления карты
    Комиссии
    • Комиссия за снятие наличных в банкоматах других банков — 1%1% от суммы снятия, мин 250 тенге
    Cashback
    от 1%  
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