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Карты
Solva lite
Solva lite
Кредитная
Тип
От 1%
Кэшбэк
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Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Тип карты
Кредитная
Валюта счета
Тенге
Платежные системы
Visa
Класс карты
Classic
Технические особенности
Чип
Бесконтактные платежи
Apple Pay
Samsung Pay
Время изготовления карты
Комиссии
Комиссия за снятие наличных в банкоматах других банков — 1%
1% от суммы снятия, мин 250 тенге
Cashback
от 1%
ТОО «МФО ОнлайнКазФинанс»
О компании
solva.kz
+7 701 006 35 35
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