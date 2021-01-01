Стоимость обслуживание во второй и последующие года — 0 ₸
Бонусы
1. повышенный гарантированный бонус 5% в первые 3 месяца на покупки с использованием карты*;
2. после 3-х месяцев гарантированный бонус 1%*;
3. + 2% бонусов за бесконтактные платежи — Eurasianpay / Apple Pay / Samsung pay;
4. +500 welcome-бонусов за регистрацию в Smartbank.
5. до 5% бонусов (включая бонусы от Банка) за оплату покупок картой на сайте страховой компании «Евразия» eurasia36.kz;
6. до 3% бонусов за покупку авиабилетов на партнерском сайте eubank.onetwotrip.com;
7. до 8% бонусов за бронирование отелей на партнерском сайте eubank.onetwotrip.com;
8. до 20% бонусов за подписку на крупнейшую библиотеку полезных книг при оплате картой на сайте www.smartreading.ru