Тип карты Кредитная

Валюта счета Тенге

Платежные системы MasterCard

Класс карты World

Технические особенности Чип

Бесконтактные платежи

Обслуживание Стоимость выпуска — 0 ₸

Стоимость обслуживание в первый год — 0 ₸

Стоимость обслуживание во второй и последующие года — 0 ₸