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SMARTcard

Mastercard
Кредитная
тип
до 3 000 000 ₸
лимит
  • Покупки в рассрочку на 12 месяцев или в кредит
  • Гарантированные бонусы за каждую покупку – до 5%
  • Выпуск, обслуживание карты, доставка – бесплатно
  • Кредитный лимит до 3 000 000 тг
О карте
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Тип карты
Кредитная
Валюта счета
  • Тенге
Платежные системы
  • MasterCard
Класс карты
  • World
Технические особенности
  • Чип
  • Бесконтактные платежи
Обслуживание
  • Стоимость выпуска — 0 ₸
  • Стоимость обслуживание в первый год — 0 ₸
  • Стоимость обслуживание во второй и последующие года — 0 ₸
Бонусы
1. повышенный гарантированный бонус 5% в первые 3 месяца на покупки с использованием карты*; 2. после 3-х месяцев гарантированный бонус 1%*; 3. + 2% бонусов за бесконтактные платежи — Eurasianpay / Apple Pay / Samsung pay; 4. +500 welcome-бонусов за регистрацию в Smartbank. 5. до 5% бонусов (включая бонусы от Банка) за оплату покупок картой на сайте страховой компании «Евразия» eurasia36.kz; 6. до 3% бонусов за покупку авиабилетов на партнерском сайте eubank.onetwotrip.com; 7. до 8% бонусов за бронирование отелей на партнерском сайте eubank.onetwotrip.com; 8. до 20% бонусов за подписку на крупнейшую библиотеку полезных книг при оплате картой на сайте www.smartreading.ru
АО Евразийский банк
О компании
eubank.kz
+7 (727) 330 5305
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