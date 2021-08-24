  1. Главная
  2. Карты

Prisma Infinite

Visa
Дебетовая
тип
от 1.5%
кэшбек
Мультивалютная
валюта
  • Бесплатное ежемесячное обслуживание
  • Cashback в размере 1,5%
  • Уникальный LED-диод
  • Бесплатное снятие в любом банкомате мира до 5 000 000 ₸ в месяц
О карте
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Тип карты
Дебетовая
Валюта счета
  • Тенге
  • Доллар
  • Евро
  • Российский рубль
Платежные системы
  • Visa
Класс карты
  • Infinite
Технические особенности
  • Чип
  • Бесконтактные платежи
  • Apple Pay
  • Samsung Pay
Время изготовления карты
1-5 дней.
Обслуживание
  • Стоимость выпуска — 0 ₸
  • Стоимость обслуживание в первый год — 0 ₸
  • Стоимость обслуживание во второй и последующие года — 0 ₸
Обслуживание: Бесплатно при депозите от 10 000 000 тенге. В ином случае 5 000 ₸ в месяц. SMS-информирование - 0 тенге.
Комиссии
  • Комиссия за снятие наличных в банкоматах банка — 0%от суммы операции
  • Комиссия за снятие наличных в банкоматах других банков — 0%0 ₸ при сумме до 5 000 000 ₸ в месяц, свыше - 0,9%.
Cashback
от 1.5%  до 5%1,5% от суммы безналичной операции, осуществленной по POS–терминалу, 1,3 % - по дополнительной карточке Visa Platinum. Оплата брони гостиниц на сайте booking.com/bankrbk 5% Cashback, оплата авиабилетов – 3% Cashback.
АО Bank RBK
О компании
bankrbk.kz
7888
Кредиты3Ипотека3Депозиты5Карты5
Последние новости