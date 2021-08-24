Prisma Infinite

Стоимость обслуживание во второй и последующие года — 0 ₸
Обслуживание:
Бесплатно при депозите от 10 000 000 тенге.
В ином случае 5 000 ₸ в месяц.
SMS-информирование - 0 тенге.
Комиссии
Комиссия за снятие наличных в банкоматах банка — 0%от суммы операции
Комиссия за снятие наличных в банкоматах других банков — 0%0 ₸ при сумме до 5 000 000 ₸ в месяц, свыше - 0,9%.
Cashback
от 1.5% до 5%1,5% от суммы безналичной операции, осуществленной по POS–терминалу, 1,3 % - по дополнительной карточке Visa Platinum.
Оплата брони гостиниц на сайте booking.com/bankrbk 5% Cashback, оплата авиабилетов – 3% Cashback.