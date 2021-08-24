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Карты
Prisma Gold
Дебетовая
тип
от 1%
кэшбек
Мультивалютная
валюта
Бесплатное ежемесячное обслуживание при депозите от 500 000 ₸ в месяц
Cashback в размере 1% моментально, реальными деньгами, по всему миру
Бесплатное снятие в любом банкомате мира до 500 000 ₸ в месяц
Оформить онлайн
О карте
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Тип карты
Дебетовая
Валюта счета
Тенге
Доллар
Евро
Российский рубль
Платежные системы
Visa
Класс карты
Gold
Технические особенности
Чип
Бесконтактные платежи
Apple Pay
Samsung Pay
Время изготовления карты
1-5 дней
Обслуживание
Стоимость выпуска — 0 ₸
Стоимость обслуживание в первый год — 0 ₸
Стоимость обслуживание во второй и последующие года — 150 ₸
Обслуживание: Бесплатно при депозите от 500 000 ₸ в месяц. В ином случае В ином случае, 0 ₸ в первый год обслуживания 150 ₸ ежемесячная комиссия со второго года. SMS-информирование - 0 тенге.
Комиссии
Комиссия за снятие наличных в банкоматах банка — 0%
от суммы операции
Комиссия за снятие наличных в банкоматах других банков — 0%
0 ₸ при сумме до 5 000 000 ₸ в месяц, свыше - 0,9%.
Cashback
от 1% до 5%
1% от суммы безналичной операции, осуществленной по POS–терминалу. оплата брони гостиниц на сайте booking.com/bankrbk 5% Cashback.
АО Bank RBK
О компании
bankrbk.kz
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