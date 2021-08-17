425.75 ₸
499.32 ₸
5.85 ₸
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Карты
Пенсионная карта
Дебетовая
тип
до 5%
кэшбек
Тенге
валюта
Cashback за платежи в аптеке 3% и продукты в размере 2%
Бесплатная услуга смс информирования - уведомление о поступлении пенсии на карту
Автоматическая передача Ваших реквизитов в ЦОН - экономия времени
Оформить онлайн
О карте
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Тип карты
Дебетовая
Валюта счета
Тенге
Платежные системы
Visa
Класс карты
Classic
Технические особенности
Чип
Бесконтактные платежи
Время изготовления карты
Обслуживание
Стоимость выпуска — 0 ₸
Стоимость обслуживание в первый год — 0 ₸
Стоимость обслуживание во второй и последующие года — 0 ₸
Перевыпуск карты - бесплатно; СМС-информирование - бесплатно.
Комиссии
Комиссия за снятие наличных в банкоматах банка — 0%
До 1 000 000 ₸ в месяц - бесплатно; Свыше - 1%.
Комиссия за снятие наличных в банкоматах других банков — 0%
До 1 000 000 ₸ в месяц - бесплатно; Свыше - 1%.
Cashback
до 5%
За покупки в аптеках 3% и продуктов питания 2%.
АО Банк ЦентрКредит
О компании
bcc.kz
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