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Пенсионная карта

Visa
Дебетовая
тип
до 5%
кэшбек
Тенге
валюта
  • Cashback за платежи в аптеке 3% и продукты в размере 2%
  • Бесплатная услуга смс информирования - уведомление о поступлении пенсии на карту
  • Автоматическая передача Ваших реквизитов в ЦОН - экономия времени
О карте
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Тип карты
Дебетовая
Валюта счета
  • Тенге
Платежные системы
  • Visa
Класс карты
  • Classic
Технические особенности
  • Чип
  • Бесконтактные платежи
Время изготовления карты
Обслуживание
  • Стоимость выпуска — 0 ₸
  • Стоимость обслуживание в первый год — 0 ₸
  • Стоимость обслуживание во второй и последующие года — 0 ₸
Перевыпуск карты - бесплатно; СМС-информирование - бесплатно.
Комиссии
  • Комиссия за снятие наличных в банкоматах банка — 0%До 1 000 000 ₸ в месяц - бесплатно; Свыше - 1%.
  • Комиссия за снятие наличных в банкоматах других банков — 0%До 1 000 000 ₸ в месяц - бесплатно; Свыше - 1%.
Cashback
до 5%За покупки в аптеках 3% и продуктов питания 2%.
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