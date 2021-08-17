Пенсионная карта

Тип карты Дебетовая

Валюта счета Тенге

Платежные системы Visa

Класс карты Classic

Технические особенности Чип

Бесконтактные платежи

Время изготовления карты

Обслуживание Стоимость выпуска — 0 ₸

Стоимость обслуживание в первый год — 0 ₸

Стоимость обслуживание во второй и последующие года — 0 ₸ Перевыпуск карты - бесплатно; СМС-информирование - бесплатно.

Комиссии Комиссия за снятие наличных в банкоматах банка — 0% До 1 000 000 ₸ в месяц - бесплатно; Свыше - 1%.

Комиссия за снятие наличных в банкоматах других банков — 0% До 1 000 000 ₸ в месяц - бесплатно; Свыше - 1%.