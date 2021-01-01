USD
425.75 ₸
EUR
499.32 ₸
RUB
5.85 ₸
Новости
Все новости
Статьи
Мнения
Кредиты
Потребительские кредиты
Ипотека
Займы
Автокредиты
Депозиты
Карты
Банки
Валюта
Курсы валют
Обмен валют
Алматы
Личный кабинет
Подобрать кредит
Что ищете?
Найти
Главная
Карты
My!Card
Кредитная
тип
до 1 500 000 ₸
лимит
Бонусы каждый день
Лимит до 1 500 000 тенге
До 45 дней без процентов
3% на все авиакомпании
7% во всех отелях Booking.com
0 тенге в первый 1 год
Оформить онлайн
О карте
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Тип карты
Кредитная
Валюта счета
Тенге
Платежные системы
MasterCard
Visa
Класс карты
Gold
World
Технические особенности
Чип
Бесконтактные платежи
Обслуживание
Стоимость выпуска — 0 ₸
Стоимость обслуживание в первый год — 0 ₸
Стоимость обслуживание во второй и последующие года — 4 500 ₸
4 000 тенге - для участников зарплатного проекта; 4 500 - для неучастников зарплатного проект.
Комиссии
Комиссия за снятие наличных в банкоматах банка — 3%
3%
Комиссия за снятие наличных в банкоматах других банков — 3%
3%, мин 550 тенге
Бонусы
3% бонусов во всех авиакомпаниях мира, 7% бонусов во всех отелях Booking.com
АО Народный Банк Казахстана
О компании
halykbank.kz
7111
Кредиты
5
Ипотека
4
Автокредиты
3
Депозиты
4
Карты
15
Последние новости