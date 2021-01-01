Тип карты Кредитная

Валюта счета Тенге

Платежные системы MasterCard

Visa

Класс карты Gold

World

Технические особенности Чип

Бесконтактные платежи

Обслуживание Стоимость выпуска — 0 ₸

Стоимость обслуживание в первый год — 0 ₸

Стоимость обслуживание во второй и последующие года — 4 500 ₸ 4 000 тенге - для участников зарплатного проекта; 4 500 - для неучастников зарплатного проект.

Комиссии Комиссия за снятие наличных в банкоматах банка — 3% 3%

Комиссия за снятие наличных в банкоматах других банков — 3% 3%, мин 550 тенге