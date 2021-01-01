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My!Card

Mastercard
Visa
Кредитная
тип
до 1 500 000 ₸
лимит
  • Бонусы каждый день
  • Лимит до 1 500 000 тенге
  • До 45 дней без процентов
  • 3% на все авиакомпании
  • 7% во всех отелях Booking.com
  • 0 тенге в первый 1 год
О карте
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Тип карты
Кредитная
Валюта счета
  • Тенге
Платежные системы
  • MasterCard
  • Visa
Класс карты
  • Gold
  • World
Технические особенности
  • Чип
  • Бесконтактные платежи
Обслуживание
  • Стоимость выпуска — 0 ₸
  • Стоимость обслуживание в первый год — 0 ₸
  • Стоимость обслуживание во второй и последующие года — 4 500 ₸
4 000 тенге - для участников зарплатного проекта; 4 500 - для неучастников зарплатного проект.
Комиссии
  • Комиссия за снятие наличных в банкоматах банка — 3%3%
  • Комиссия за снятие наличных в банкоматах других банков — 3%3%, мин 550 тенге
Бонусы
3% бонусов во всех авиакомпаниях мира, 7% бонусов во всех отелях Booking.com
АО Народный Банк Казахстана
О компании
halykbank.kz
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Кредиты5Ипотека4Автокредиты3Депозиты4Карты15
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