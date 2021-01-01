Mastercard World PayPass

Стоимость обслуживание во второй и последующие года — 0 ₸
SMS-уведомления - 150 тенге/месяц
Комиссии
Комиссия за снятие наличных в банкоматах банка — 0%Без комиссии до 300 000 тенге.
Комиссия за снятие наличных в банкоматах других банков — 0%Без комиссии до 300 000 тенге в месяц (свыше 300 000 тенге — 1% от суммы);
Снятие наличных в банкоматах за рубежом: без комиссии до 300 000 тенге в месяц (свыше 300 000 тенге — 1,5% от суммы).
Бонусы
Бонусы до 5% от суммы.
Эти 5% складываются из:
+ 0,5% гарантированного бонуса,
+ 1% за платежи в любимой категории,
+ 2% за бесконтактные платежи Eurasian Pay / Apple Pay /
Samsung Pay.
+ дополнительный бонус на покупку + 1%
+ удвоенный гарантированный бонус в первые три месяца использования для зарплатных карт (подробнее «раздел Бонусы»)
+ 500 бонусов за регистрацию в Smartbank.