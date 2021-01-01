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Mastercard World PayPass

Mastercard
Дебетовая
тип
от 1%
кэшбек
Тенге
валюта
  • До 4,5% бонусов
  • Бесплатный выпуск и обслуживание
  • Бесплатное снятие в банкоматах по всему миру
  • Дополнительный бонус за депозит до 2%
  • 1% с покупки, +1% по любимой категории
  • 0,5% бонусов за платежи смартфоном
О карте
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Тип карты
Дебетовая
Валюта счета
  • Тенге
Платежные системы
  • MasterCard
Класс карты
  • World
Технические особенности
  • Чип
  • Бесконтактные платежи
  • Apple Pay
  • Samsung Pay
Обслуживание
  • Стоимость выпуска — 0 ₸
  • Стоимость обслуживание в первый год — 0 ₸
  • Стоимость обслуживание во второй и последующие года — 0 ₸
SMS-уведомления - 150 тенге/месяц
Комиссии
  • Комиссия за снятие наличных в банкоматах банка — 0%Без комиссии до 300 000 тенге.
  • Комиссия за снятие наличных в банкоматах других банков — 0%Без комиссии до 300 000 тенге в месяц (свыше 300 000 тенге — 1% от суммы); Снятие наличных в банкоматах за рубежом: без комиссии до 300 000 тенге в месяц (свыше 300 000 тенге — 1,5% от суммы).
Бонусы
Бонусы до 5% от суммы. Эти 5% складываются из: + 0,5% гарантированного бонуса, + 1% за платежи в любимой категории, + 2% за бесконтактные платежи Eurasian Pay / Apple Pay / Samsung Pay. + дополнительный бонус на покупку + 1% + удвоенный гарантированный бонус в первые три месяца использования для зарплатных карт (подробнее «раздел Бонусы») + 500 бонусов за регистрацию в Smartbank.
Cashback
от 1%  до 4.5%
АО Евразийский банк
О компании
eubank.kz
+7 (727) 330 5305
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