Mastercard World PayPass

Тип карты Дебетовая

Валюта счета Тенге

Платежные системы MasterCard

Класс карты World

Технические особенности Чип

Бесконтактные платежи

Apple Pay

Samsung Pay

Обслуживание Стоимость выпуска — 0 ₸

Стоимость обслуживание в первый год — 0 ₸

Стоимость обслуживание во второй и последующие года — 0 ₸ SMS-уведомления - 150 тенге/месяц

Комиссии Комиссия за снятие наличных в банкоматах банка — 0% Без комиссии до 300 000 тенге.

Комиссия за снятие наличных в банкоматах других банков — 0% Без комиссии до 300 000 тенге в месяц (свыше 300 000 тенге — 1% от суммы); Снятие наличных в банкоматах за рубежом: без комиссии до 300 000 тенге в месяц (свыше 300 000 тенге — 1,5% от суммы).

Бонусы Бонусы до 5% от суммы. Эти 5% складываются из: + 0,5% гарантированного бонуса, + 1% за платежи в любимой категории, + 2% за бесконтактные платежи Eurasian Pay / Apple Pay / Samsung Pay. + дополнительный бонус на покупку + 1% + удвоенный гарантированный бонус в первые три месяца использования для зарплатных карт (подробнее «раздел Бонусы») + 500 бонусов за регистрацию в Smartbank.