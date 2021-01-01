Mastercard Black Edition

Тип карты Дебетовая

Валюта счета Тенге

Доллар

Евро

Платежные системы MasterCard

Класс карты Standard

Технические особенности Чип

Бесконтактные платежи

Apple Pay

Samsung Pay

Обслуживание Стоимость обслуживание в первый год — 1 000 ₸

Стоимость обслуживание во второй и последующие года — 1 000 ₸ Бесплатное обслуживание при наличие в Банке депозита на сумму 10 000 000 тенге и более.

Комиссии Комиссия за снятие наличных в банкоматах банка — 0% Без комиссии

Комиссия за снятие наличных в банкоматах других банков — 0% Без комиссии до 300 000 тенге в месяц (свыше 300 000 тенге — 1% от суммы); Снятие наличных в банкоматах за рубежом: без комиссии до 300 000 тенге в месяц (свыше 300 000 тенге — 1,5% от суммы).

Бонусы 1,5% гарантированный бонус за покупки; до 2% за наличие вклада; +2,5% при установке любимой категории через Smartbank.kz; +0,5% за бесконтактные NFC/Apple Pay-платежи.