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Mastercard Black Edition

Mastercard
Дебетовая
тип
от 1.5%
кэшбек
Мультивалютная
валюта
  • Бонусы за покупки до 6,5%
  • Бесплатное снятие наличных в любом банкомате мира до 300 000 тенге
  • Бесплатная доставка карты
  • Консьерж-сервис
  • Международное страхование
  • Льготный доступ в VIP-залы ожидания Lounge Key
  • Бесконтактные платежи Apple Pay в Вашем iPhone, iPad, Apple Watch и MacBook
  • Электронный ПИН-код: устанавливайте свой ПИН-код самостоятельно
О карте
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Тип карты
Дебетовая
Валюта счета
  • Тенге
  • Доллар
  • Евро
Платежные системы
  • MasterCard
Класс карты
  • Standard
Технические особенности
  • Чип
  • Бесконтактные платежи
  • Apple Pay
  • Samsung Pay
Обслуживание
  • Стоимость обслуживание в первый год — 1 000 ₸
  • Стоимость обслуживание во второй и последующие года — 1 000 ₸
Бесплатное обслуживание при наличие в Банке депозита на сумму 10 000 000 тенге и более.
Комиссии
  • Комиссия за снятие наличных в банкоматах банка — 0%Без комиссии
  • Комиссия за снятие наличных в банкоматах других банков — 0%Без комиссии до 300 000 тенге в месяц (свыше 300 000 тенге — 1% от суммы); Снятие наличных в банкоматах за рубежом: без комиссии до 300 000 тенге в месяц (свыше 300 000 тенге — 1,5% от суммы).
Бонусы
1,5% гарантированный бонус за покупки; до 2% за наличие вклада; +2,5% при установке любимой категории через Smartbank.kz; +0,5% за бесконтактные NFC/Apple Pay-платежи.
Cashback
от 1.5%  до 6.5%
АО Евразийский банк
О компании
eubank.kz
+7 (727) 330 5305
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