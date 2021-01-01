При оформлении карты Kaspi Gold онлайн в мобильном приложении Kaspi.kz вы получите карту в течение 5 минут в любом удобном отделении Kaspi или на промостенде Kaspi Red в ТРЦ. Если вы не отправляли онлайн-заявку, выпуск карты займёт 15 минут
Обслуживание
Стоимость выпуска — 0 ₸
Стоимость обслуживание в первый год — 0 ₸
Стоимость обслуживание во второй и последующие года — 1 995 ₸
Комиссии
Комиссия за снятие наличных в банкоматах банка — 0%свыше 300 000 ₸ в месяц 0,95 % от суммы превышения
Комиссия за снятие наличных в банкоматах других банков — 0%свыше 300 000 ₸ в месяц 0,95 % от суммы превышения
Бонусы
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