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Kaspi Gold

Mastercard
Дебетовая
тип
от 1%
кэшбек
Тенге
валюта
    О карте
    Условия
    Требования и документы
    Выдача и погашение
    Тип карты
    Дебетовая
    Валюта счета
    • Тенге
    Платежные системы
    • MasterCard
    Класс карты
    • Standard
    • Classic
    Технические особенности
    • Чип
    • Бесконтактные платежи
    Время изготовления карты
    При оформлении карты Kaspi Gold онлайн в мобильном приложении Kaspi.kz вы получите карту в течение 5 минут в любом удобном отделении Kaspi или на промостенде Kaspi Red в ТРЦ. Если вы не отправляли онлайн-заявку, выпуск карты займёт 15 минут
    Обслуживание
    • Стоимость выпуска — 0 ₸
    • Стоимость обслуживание в первый год — 0 ₸
    • Стоимость обслуживание во второй и последующие года — 1 995 ₸
    Комиссии
    • Комиссия за снятие наличных в банкоматах банка — 0%свыше 300 000 ₸ в месяц 0,95 % от суммы превышения
    • Комиссия за снятие наличных в банкоматах других банков — 0%свыше 300 000 ₸ в месяц 0,95 % от суммы превышения
    Бонусы
    до 1% бонусов всегда с каждой покупки и большинства платежей на Kaspi.kz повышенные бонусы по акциям программы Kaspi Бонус
    АО Kaspi Bank
    О компании
    kaspi.kz
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