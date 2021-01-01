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Дебетовые карты
Дебетовые карты
Сравнивайте банковские карты казахстанских банков.
Карта Alfa Black
АО ДБ Альфа-Банк
Кредитная
тип
до 20%
кэшбек
от 15 000 ₸
лимит
Безналичные покупки в рассрочку на 6 месяцев в любой точке мира
Переводы денег на другие карточки сразу после активации в мобильном приложении, без пластиковой карты
Комиссия за снятие наличных всего 1,9 %
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Партнёрское предложение
#картакарта
АО Банк ЦентрКредит
Кредитная
тип
от 1%
кэшбек
до 3 000 000 ₸
лимит
Дебетная/кредитная карта
Сумма до 3 000 000 ₸
Кэшбэк до 30% у партнеров
Снятие личных средств до 300 000 ₸ в мес. в любом банкомате РК
Рассрочка на 12 месяцев
Покупка у партнеров в рассрочку без переплат
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ALL IN Visa Gold
ДБ АО Сбербанк
Дебетовая
тип
от 1.3%
кэшбек
Мультивалютная
валюта
Карта ALL IN Visa Gold принимается более чем в 2 млн банкоматов во всем мире.
0 тенге комиссия за SMS-Банкинг на весь период использования карты
0% за переводы на карты Сбербанк Казахстан через Сбербанк Онлайн
Удобный Мобильный Банк Сбербанк Онлайн
Возможность получать проценты по депозиту на карту ALL IN Visa Gold
Переводы с карты ALL IN Visa Gold на любую карту мира через Сбербанк Онлайн
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Партнёрское предложение
Classic
АО ForteBank
Дебетовая
тип
от 1.5%
кэшбек
Мультивалютная
валюта
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Gold
АО ForteBank
Дебетовая
тип
от 1.5%
кэшбек
Мультивалютная
валюта
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Партнёрское предложение
Platinum
АО ForteBank
Дебетовая
тип
от 1.5%
кэшбек
Мультивалютная
валюта
Снятие наличных в любом банкомате Казахстана до 3 000 000 тенге и за рубежом до 300 000 тенге в месяц
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Партнёрское предложение
Selfie Card
АО ForteBank
Дебетовая
тип
от 1.5%
кэшбек
Мультивалютная
валюта
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Mastercard Black Edition
АО Евразийский банк
Дебетовая
тип
от 1.5%
кэшбек
Мультивалютная
валюта
Бонусы за покупки до 6,5%
Бесплатное снятие наличных в любом банкомате мира до 300 000 тенге
Бесплатная доставка карты
Консьерж-сервис
Международное страхование
Льготный доступ в VIP-залы ожидания Lounge Key
Бесконтактные платежи Apple Pay в Вашем iPhone, iPad, Apple Watch и MacBook
Электронный ПИН-код: устанавливайте свой ПИН-код самостоятельно
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Prisma Infinite
АО Bank RBK
Дебетовая
тип
от 1.5%
кэшбек
Мультивалютная
валюта
Бесплатное ежемесячное обслуживание
Cashback в размере 1,5%
Уникальный LED-диод
Бесплатное снятие в любом банкомате мира до 5 000 000 ₸ в месяц
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Jýsan Cyber Card
АО «First Heartland Jýsan Bank»
Дебетовая
тип
от 1.3%
кэшбек
Мультивалютная
валюта
Cashback до 2%
Онлайн заявка на выпуск карты в мобильном приложении
0 тенге за выпуск и первый год обслуживания
Бесплатное SMS-информирование
Скидки и привилегии от Киберспортивной Академии ProgressGamin: 1 бесплатная тренировка и 20% на услуги и обучение
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