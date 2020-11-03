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#картакарта
Флагманская кредитка Банка ЦентрКредит носит название #картакарта и уже успела покорить сердца Казахстанцев. Это и неудивительно, ведь карта содержит в себе массу замечательных возможностей.
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#картакарта
Visa Gold Rewards
Флагманская кредитка Банка ЦентрКредит носит название #картакарта и уже успела покорить сердца Казахстанцев. Это и неудивительно, ведь карта содержит в себе массу замечательных возможностей.
Сумма до 3 000 000 ₸
Кэшбэк до 30% у партнеров
Снятие личных средств до 300 000 ₸ в мес. в любом банкомате РК
Покупка у партнеров в рассрочку без переплат
Условия
Требования и документы
Выдача и оформление
Тип карты
Кредитная
Валюта
Тенге
Платежные системы
Visa
Класс карты
Visa Gold Rewards
Технические особенности
Чип
Время изготовления карты
Срочный выпуск карты (именная карта) - 2 раб.дня (без учета доставки до филиалов) - 3 500 KZT
Обслуживание
Стоимость выпуска — 0 ₸
Стоимость обслуживание в первый год — 0 ₸
Стоимость обслуживание во второй и последующие года — 0 ₸
Комиссии
Комиссия за снятие наличных в банкоматах банка — 0%
личные деньги - 0%; кредитные деньги - 4%;
Комиссия за снятие наличных в банкоматах других банков — 0%
личные деньги - до 300 000KZT в месяц – 0%, от 300 000KZT в месяц – 1%; кредитные деньги - 4%;
Cashback
от 1%
до 30%
1% с любой личной покупки картой (2% при вкладе Рахмет/Рахмет+ от 1 000 000 ₸); до 10% в любимых категориях; до 30% у партнеров банка;
Возрастное ограничение
Возрастных ограничений нет
Регистрация
Не требуется
Документы
Не требуется
Доход
Не требуется
Стаж на последнем месте работы
Не требуется
Срок истечения заявки
7 дн.
Оформление
Онлайн
В офисе
Пополнение
Кассы
Банкоматы
Электронные кошельки
Ставка
0% Годовых
В льготный период (без рассрочки)
Валюта
Тенге
Сумма
до 3 000 000 ₸
Срок
до 55 дн.
22.99% Годовых
Для участников зарплатного проекта (без рассрочки), ГЭСВ до 26%
Валюта
Тенге
Сумма
до 3 000 000 ₸
Срок
от 55 дн.
24.99% Годовых
Для других клиентов (без рассрочки), ГЭСВ до 29%
Валюта
Тенге
Сумма
до 3 000 000 ₸
Срок
от 55 дн.
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Отделения, банкоматы и POS-терминалы