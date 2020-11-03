Алматы
#картакарта
Флагманская кредитка Банка ЦентрКредит носит название #картакарта и уже успела покорить сердца Казахстанцев. Это и неудивительно, ведь карта содержит в себе массу замечательных возможностей.
Оформить
  1. Главная
  2. Карты
Карта с чипом
Visa
Google Play
AppStore

#картакарта

Visa Gold Rewards

Флагманская кредитка Банка ЦентрКредит носит название #картакарта и уже успела покорить сердца Казахстанцев. Это и неудивительно, ведь карта содержит в себе массу замечательных возможностей.

Сумма до 3 000 000 ₸
Кэшбэк до 30% у партнеров
Снятие личных средств до 300 000 ₸ в мес. в любом банкомате РК
Покупка у партнеров в рассрочку без переплат
УсловияТребования и документыВыдача и оформление
Тип карты
Кредитная
Валюта
  • Тенге
Платежные системы
  • Visa
Класс карты
  • Visa Gold Rewards
Технические особенности
  • Чип
Время изготовления карты
Срочный выпуск карты (именная карта) - 2 раб.дня (без учета доставки до филиалов) - 3 500 KZT
Обслуживание
  • Стоимость выпуска — 0 ₸
  • Стоимость обслуживание в первый год — 0 ₸
  • Стоимость обслуживание во второй и последующие года — 0 ₸
Комиссии
  • Комиссия за снятие наличных в банкоматах банка — 0%
    личные деньги - 0%; кредитные деньги - 4%;
  • Комиссия за снятие наличных в банкоматах других банков — 0%
    личные деньги - до 300 000KZT в месяц – 0%, от 300 000KZT в месяц – 1%; кредитные деньги - 4%;
Cashback
от 1%до 30%
1% с любой личной покупки картой (2% при вкладе Рахмет/Рахмет+ от 1 000 000 ₸); до 10% в любимых категориях; до 30% у партнеров банка;
Возрастное ограничение
Возрастных ограничений нет
Регистрация
Не требуется
Документы
Не требуется
Доход
Не требуется
Стаж на последнем месте работы
Не требуется
Срок истечения заявки
7 дн.
Оформление
  • Онлайн
  • В офисе
Пополнение
  • Кассы
  • Банкоматы
  • Электронные кошельки
Ставка
0% Годовых
В льготный период (без рассрочки)
Валюта
Тенге
Сумма
до 3 000 000 ₸
Срок
до 55 дн.
22.99% Годовых
Для участников зарплатного проекта (без рассрочки), ГЭСВ до 26%
Валюта
Тенге
Сумма
до 3 000 000 ₸
Срок
от 55 дн.
24.99% Годовых
Для других клиентов (без рассрочки), ГЭСВ до 29%
Валюта
Тенге
Сумма
до 3 000 000 ₸
Срок
от 55 дн.
Оформить
Отделения, банкоматы и POS-терминалы