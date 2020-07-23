Алматы
Карта URBAN
«Карта Urban» – это кредитная карта с честной рассрочкой и широким опционом преимуществ.
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Visa

Карта URBAN

Gold

«Карта Urban» – это кредитная карта с честной рассрочкой и широким опционом преимуществ.

Возможность совершить любую покупку от 10 000 тенге в рассрочку;
Перевод в рассрочку не действует на снятие наличных средств с банкомата и с кассы, а также по операциям в Сбербанк Онлайн;
1,3% кэшбек при каждой покупке;
Рассрочка и кредитка в одной карте;
0% вознаграждения при рассрочке на 3 месяца;
Рассрочка до 24 месяцев с честными условиями;
Дополнительно можно воспользоваться опцией «Кредитный лимит». Минимальный ежемесячный платеж ﻿1% от использованной суммы лимита + начисленное вознаграждение за использованную сумму. Льготный
УсловияТребования и документыВыдача и оформление
Тип карты
Кредитная
Валюта
  • Тенге
Платежные системы
  • Visa
Класс карты
  • Gold
Технические особенности
  • Чип
  • Бесконтактные платежи
Время изготовления карты
1 дн.
Обслуживание
  • Стоимость обслуживание во второй и последующие года — 2 520 ₸
Стоимость обслуживания 210 тенге в месяц за 2-й и последующие годы. Комиссия за перевыпуск карты: 1000 тенге
Комиссии
  • Комиссия за снятие наличных в банкоматах банка — 2.5%
  • Комиссия за снятие наличных в банкоматах других банков — 2.7%
Cashback
от 1.3%
Возрастное ограничение
от 21до 63
21-58 для женщин; 21-63 для мужчин;
Регистрация
  • Постоянная
Документы
  • Удостоверение личности
  • Справка о заработной плате за последние 6 месяцев
Банк вправе запросить дополнительный пакет документов.
Доход
от 50 000 ₸
Стаж на последнем месте работы
Не требуется
Общий стаж работы
6 мес.
Время рассмотрения заявки
1 дн.
Срок истечения заявки
7 дн.
Оформление
  • Онлайн
  • В офисе
Пополнение
  • Кассы
  • Банкоматы
Ставка
27.8% Годовых
Льготный период до 55 дней. Льготный период рассчитывается с 1 числа месяца по 25 последующего.
Валюта
Тенге
Сумма
от 50 000 ₸до 3 000 000 ₸
Срок
от 3 мес.до 24 мес.
Оформить
Отделения, банкоматы и POS-терминалы