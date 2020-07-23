Возможность совершить любую покупку от 10 000 тенге в рассрочку;

Перевод в рассрочку не действует на снятие наличных средств с банкомата и с кассы, а также по операциям в Сбербанк Онлайн;

1,3% кэшбек при каждой покупке;

Рассрочка и кредитка в одной карте;

0% вознаграждения при рассрочке на 3 месяца;

Рассрочка до 24 месяцев с честными условиями;