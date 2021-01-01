Карта рассрочки PayDA

Тип карты Кредитная

Валюта счета Тенге

Платежные системы MasterCard

Класс карты Standard

Технические особенности Чип

Бесконтактные платежи

Apple Pay

Samsung Pay

Обслуживание Стоимость выпуска — 0 ₸

Стоимость обслуживание в первый год — 0 ₸

Стоимость обслуживание во второй и последующие года — 0 ₸

Бонусы 1% с каждой покупки; До 2% бонусов при наличии вклада; +0,5% за бесконтактные NFC/Apple Pay-платежи.