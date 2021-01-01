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Карта рассрочки PayDA

Mastercard
Кредитная
тип
до 15%
кэшбек
  • Покупки в рассрочку без переплат
  • Безопасные покупки в интернете в рассрочку
  • Лимит от 50 000 тенге до 1 000 000 тенге
  • Оформление и обслуживание карты бесплатно
  • Гарантированные бонусы за каждую покупку
О карте
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Тип карты
Кредитная
Валюта счета
  • Тенге
Платежные системы
  • MasterCard
Класс карты
  • Standard
Технические особенности
  • Чип
  • Бесконтактные платежи
  • Apple Pay
  • Samsung Pay
Обслуживание
  • Стоимость выпуска — 0 ₸
  • Стоимость обслуживание в первый год — 0 ₸
  • Стоимость обслуживание во второй и последующие года — 0 ₸
Бонусы
1% с каждой покупки; До 2% бонусов при наличии вклада; +0,5% за бесконтактные NFC/Apple Pay-платежи.
Cashback
до 15%До 15% при покупке в сети партнеров
АО Евразийский банк
О компании
eubank.kz
+7 (727) 330 5305
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