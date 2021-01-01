USD
425.75 ₸
EUR
499.32 ₸
RUB
5.85 ₸
Новости
Все новости
Статьи
Мнения
Кредиты
Потребительские кредиты
Ипотека
Займы
Автокредиты
Депозиты
Карты
Банки
Валюта
Курсы валют
Обмен валют
Алматы
Личный кабинет
Подобрать кредит
Что ищете?
Найти
Главная
Карты
Карта рассрочки PayDA
Кредитная
тип
до 15%
кэшбек
Покупки в рассрочку без переплат
Безопасные покупки в интернете в рассрочку
Лимит от 50 000 тенге до 1 000 000 тенге
Оформление и обслуживание карты бесплатно
Гарантированные бонусы за каждую покупку
Оформить онлайн
О карте
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Тип карты
Кредитная
Валюта счета
Тенге
Платежные системы
MasterCard
Класс карты
Standard
Технические особенности
Чип
Бесконтактные платежи
Apple Pay
Samsung Pay
Обслуживание
Стоимость выпуска — 0 ₸
Стоимость обслуживание в первый год — 0 ₸
Стоимость обслуживание во второй и последующие года — 0 ₸
Бонусы
1% с каждой покупки; До 2% бонусов при наличии вклада; +0,5% за бесконтактные NFC/Apple Pay-платежи.
Cashback
до 15%
До 15% при покупке в сети партнеров
АО Евразийский банк
О компании
eubank.kz
+7 (727) 330 5305
Кредиты
5
Ипотека
4
Автокредиты
3
Депозиты
3
Карты
8
Последние новости