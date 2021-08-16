Junior Card

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Тип карты
Дебетовая
Валюта счета
Тенге
Платежные системы
Visa
Класс карты
Classic
Electron
Технические особенности
Чип
Бесконтактные платежи
Apple Pay
Samsung Pay
Время изготовления карты
Обслуживание
Стоимость выпуска — 0 ₸
Стоимость обслуживание в первый год — 0 ₸
Стоимость обслуживание во второй и последующие года — 0 ₸
СМС/ПУШ уведомления - бесплатно.
Комиссии
Комиссия за снятие наличных в банкоматах банка — 0%
Комиссия за снятие наличных в банкоматах других банков — 0%
0 тенге при снятии наличных до 10 000 тенге
Cashback
до 1%
Максимальный кэшбэк в месяц - 10 000 тенге.
АО Банк ЦентрКредит
О компании
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