  1. Главная
  2. Карты

Junior Card

Visa
Дебетовая
тип
до 1%
кэшбек
Тенге
валюта
  • Финансовая грамотность
  • Бесплатный выпуск, обслуживание
  • Контроль и безопасность
  • Собственное мобильное приложение ребенка
О карте
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Тип карты
Дебетовая
Валюта счета
  • Тенге
Платежные системы
  • Visa
Класс карты
  • Classic
  • Electron
Технические особенности
  • Чип
  • Бесконтактные платежи
  • Apple Pay
  • Samsung Pay
Время изготовления карты
Обслуживание
  • Стоимость выпуска — 0 ₸
  • Стоимость обслуживание в первый год — 0 ₸
  • Стоимость обслуживание во второй и последующие года — 0 ₸
СМС/ПУШ уведомления - бесплатно.
Комиссии
  • Комиссия за снятие наличных в банкоматах банка — 0%
  • Комиссия за снятие наличных в банкоматах других банков — 0%0 тенге при снятии наличных до 10 000 тенге
Cashback
до 1%Максимальный кэшбэк в месяц - 10 000 тенге.
АО Банк ЦентрКредит
О компании
bcc.kz
Кредиты8Ипотека5Автокредиты2Депозиты5Карты7
Последние новости