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ForteSolo

Visa
Дебетовая
тип
до 15%
кэшбек
Тенге
валюта
  • Бесплатные переводы на все карты Казахстана до 3 млн тенге
  • Бесплатные снятия до 1 млн тенге в банкомате любого банка
О карте
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Тип карты
Дебетовая
Валюта счета
  • Тенге
Платежные системы
  • Visa
Класс карты
  • Platinum
Технические особенности
  • Чип
  • Бесконтактные платежи
  • Apple Pay
  • Samsung Pay
Обслуживание
  • Стоимость выпуска — 0 ₸
  • Стоимость обслуживание в первый год — 4 000 ₸
  • Стоимость обслуживание во второй и последующие года — 4 000 ₸
Стоимость обслуживания: - 4000 тенге/мес. - Бесплатно: 1) Размещение на депозите суммы от 4 000 000 ₸ и выше. 2) Осуществление безналичных транзакций на сумму от 100 000 ₸ и выше. Покупки через POS-терминалы и интернет-покупки, за исключением отменённых покупок в отчётном периоде.
Комиссии
  • Комиссия за снятие наличных в банкоматах банка — 0%До 1 000 000 тенге - без комиссии; Свыше 1 000 000 тенге - согласно комиссии Банка.
  • Комиссия за снятие наличных в банкоматах других банков — 0%До 1 000 000 тенге - без комиссии; Свыше 1 000 000 тенге - согласно комиссии Банка.
Cashback
до 15%
АО ForteBank
О компании
forte.bank
+7 (727) 258-40-40
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