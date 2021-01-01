Стоимость обслуживание во второй и последующие года — 4 000 ₸
Стоимость обслуживания:
- 4000 тенге/мес.
- Бесплатно:
1) Размещение на депозите суммы от 4 000 000 ₸ и выше.
2) Осуществление безналичных транзакций на сумму от 100 000 ₸ и выше. Покупки через POS-терминалы и интернет-покупки, за исключением отменённых покупок в отчётном периоде.
Комиссии
Комиссия за снятие наличных в банкоматах банка — 0%До 1 000 000 тенге - без комиссии;
Свыше 1 000 000 тенге - согласно комиссии Банка.
Комиссия за снятие наличных в банкоматах других банков — 0%До 1 000 000 тенге - без комиссии;
Свыше 1 000 000 тенге - согласно комиссии Банка.