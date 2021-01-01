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Карты
ForteBlue
Дебетовая
тип
до 15%
кэшбек
Тенге
валюта
Бесплатный выпуск и обслуживание
Бесплатные переводы
Большой кешбэк до 15% на выбранную категорию покупок
Бесплатное снятие до 500 000 ₸ в месяц во всех банкоматах мира
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О карте
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Тип карты
Дебетовая
Валюта счета
Тенге
Платежные системы
Visa
Класс карты
Classic
Технические особенности
Чип
Бесконтактные платежи
Обслуживание
Стоимость выпуска — 0 ₸
Стоимость обслуживание в первый год — 0 ₸
Стоимость обслуживание во второй и последующие года — 0 ₸
Комиссии
Комиссия за снятие наличных в банкоматах банка — 0%
до 500 000 ₸ в месяц - без комиссии.
Комиссия за снятие наличных в банкоматах других банков — 0%
до 500 000 ₸ в месяц - без комиссии.
Cashback
до 15%
Максимальный лимит кэшбэка 100 000 тенге в месяц.
АО ForteBank
О компании
forte.bank
+7 (727) 258-40-40
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