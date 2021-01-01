  1. Главная
  2. Карты

Diamond Card

Дебетовая
тип
Мультивалютная
валюта
  • До 7 500 000 EUR страховка
  • До 1% бонусов на все платежи и покупки
  • Снятие 1000 USD без комиссий
  • VIP залы аэропорто
  • 5 валют на одной карте
  • Бесплатные push-уведомления
О карте
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Тип карты
Дебетовая
Валюта счета
  • Тенге
  • Доллар
  • Евро
  • Фунт стерлингов Соединенного Королевства
  • Российский рубль
  • Китайский юань
Платежные системы
  • UnionPay
Класс карты
  • Diamond
Технические особенности
  • Чип
  • Бесконтактные платежи
Обслуживание
  • Стоимость выпуска — 0 ₸
  • Стоимость обслуживание в первый год — 12 000 ₸
  • Стоимость обслуживание во второй и последующие года — 12 000 ₸
1000 тенге/месяц
Комиссии
  • Комиссия за снятие наличных в банкоматах других банков — 0.9%0,9% + 50 тенге; Выдача наличных за пределами Казахстана - без комиссии до 1000 USD в месяц.
Бонусы
до 1% бонусов на все платежи и покупки.
АО Народный Банк Казахстана
О компании
halykbank.kz
7111
Кредиты5Ипотека4Автокредиты3Депозиты4Карты15
Последние новости