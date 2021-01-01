425.75 ₸
499.32 ₸
5.85 ₸
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Карты
Diamond Card
Дебетовая
тип
Мультивалютная
валюта
До 7 500 000 EUR страховка
До 1% бонусов на все платежи и покупки
Снятие 1000 USD без комиссий
VIP залы аэропорто
5 валют на одной карте
Бесплатные push-уведомления
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О карте
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Тип карты
Дебетовая
Валюта счета
Тенге
Доллар
Евро
Фунт стерлингов Соединенного Королевства
Российский рубль
Китайский юань
Платежные системы
UnionPay
Класс карты
Diamond
Технические особенности
Чип
Бесконтактные платежи
Обслуживание
Стоимость выпуска — 0 ₸
Стоимость обслуживание в первый год — 12 000 ₸
Стоимость обслуживание во второй и последующие года — 12 000 ₸
1000 тенге/месяц
Комиссии
Комиссия за снятие наличных в банкоматах других банков — 0.9%
0,9% + 50 тенге; Выдача наличных за пределами Казахстана - без комиссии до 1000 USD в месяц.
Бонусы
до 1% бонусов на все платежи и покупки.
АО Народный Банк Казахстана
О компании
halykbank.kz
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