Diamond Card

Тип карты Дебетовая

Валюта счета Тенге

Доллар

Евро

Фунт стерлингов Соединенного Королевства

Российский рубль

Китайский юань

Платежные системы UnionPay

Класс карты Diamond

Технические особенности Чип

Бесконтактные платежи

Обслуживание Стоимость выпуска — 0 ₸

Стоимость обслуживание в первый год — 12 000 ₸

Стоимость обслуживание во второй и последующие года — 12 000 ₸ 1000 тенге/месяц

Комиссии

Комиссия за снятие наличных в банкоматах других банков — 0.9% 0,9% + 50 тенге; Выдача наличных за пределами Казахстана - без комиссии до 1000 USD в месяц.