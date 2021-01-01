Дебетная платежная карточка Visa Gold

Стоимость обслуживание во второй и последующие года — 2 000 ₸
Комиссии
Комиссия за снятие наличных в банкоматах банка — 0%Снятие наличных в любом банкомате на территории Республики Казахстан (до KZT 300 000,00 в месяц) - 0%;
Снятие наличных в любом банкомате на территории Республики Казахстан (свыше KZT 300 000,00 в месяц) - 1%.
Комиссия за снятие наличных в банкоматах других банков — 0%Снятие наличных в любом банкомате на территории Республики Казахстан (до KZT 300 000,00 в месяц) - 0%;
Снятие наличных в любом банкомате на территории Республики Казахстан (свыше KZT 300 000,00 в месяц) - 1%;
Снятие наличных в любом банкомате мира (за пределами Республики Казахстан) - 1%.