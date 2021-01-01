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Дебетная платежная карточка Visa Gold

Visa
Дебетовая
тип
до 1.2%
кэшбек
Тенге
валюта
  • Глобальная служба поддержки клиентов
  • Медицинская и Юридическая справочная служба
  • Скидки и иные предложения торговых предприятий по всему миру
О карте
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Тип карты
Дебетовая
Валюта счета
  • Тенге
Платежные системы
  • Visa
Класс карты
  • Gold
Технические особенности
  • Чип
  • Бесконтактные платежи
Обслуживание
  • Стоимость выпуска — 3 000 ₸
  • Стоимость обслуживание в первый год — 2 000 ₸
  • Стоимость обслуживание во второй и последующие года — 2 000 ₸
Комиссии
  • Комиссия за снятие наличных в банкоматах банка — 0%Снятие наличных в любом банкомате на территории Республики Казахстан (до KZT 300 000,00 в месяц) - 0%; Снятие наличных в любом банкомате на территории Республики Казахстан (свыше KZT 300 000,00 в месяц) - 1%.
  • Комиссия за снятие наличных в банкоматах других банков — 0%Снятие наличных в любом банкомате на территории Республики Казахстан (до KZT 300 000,00 в месяц) - 0%; Снятие наличных в любом банкомате на территории Республики Казахстан (свыше KZT 300 000,00 в месяц) - 1%; Снятие наличных в любом банкомате мира (за пределами Республики Казахстан) - 1%.
Cashback
до 1.2%
АО «Шинхан Банк Казахстан»
О компании
shinhan.kz
+7 (727) 356-96-00
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