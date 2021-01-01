USD
425.75 ₸
EUR
499.32 ₸
RUB
5.85 ₸
Новости
Все новости
Статьи
Мнения
Кредиты
Потребительские кредиты
Ипотека
Займы
Автокредиты
Депозиты
Карты
Банки
Валюта
Курсы валют
Обмен валют
Алматы
Личный кабинет
Подобрать кредит
Что ищете?
Найти
Главная
Карты
Black Card
Дебетовая
тип
Мультивалютная
валюта
до 1% бонусов на все платежи и покупки
VIP залы аэропортов
снятие до 500 USD без комиссий
24/7 «Консьерж»
3 дополнительных карты
0 тенге push-уведомления
50 000 EUR страховка
Оформить онлайн
О карте
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Тип карты
Дебетовая
Валюта счета
Тенге
Доллар
Евро
Российский рубль
Китайский юань
Фунт стерлингов Соединенного Королевства
Платежные системы
MasterCard
Класс карты
World
Black
Технические особенности
Чип
Бесконтактные платежи
Обслуживание
Стоимость выпуска — 0 ₸
Стоимость обслуживание в первый год — 12 000 ₸
Стоимость обслуживание во второй и последующие года — 12 000 ₸
1000 тенге/месяц
Комиссии
Комиссия за снятие наличных в банкоматах банка — 0%
Комиссия за снятие наличных в банкоматах других банков — 0.9%
0,9% + 50 тенге; Выдача наличных за пределами Казахстана без комиссии до 500 USD в месяц.
Бонусы
до 1% бонусов на все платежи и покупки.
АО Народный Банк Казахстана
О компании
halykbank.kz
7111
Кредиты
5
Ипотека
4
Автокредиты
3
Депозиты
4
Карты
15
Последние новости