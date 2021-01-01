Black Card

Тип карты Дебетовая

Валюта счета Тенге

Доллар

Евро

Российский рубль

Китайский юань

Фунт стерлингов Соединенного Королевства

Платежные системы MasterCard

Класс карты World

Black

Технические особенности Чип

Бесконтактные платежи

Обслуживание Стоимость выпуска — 0 ₸

Стоимость обслуживание в первый год — 12 000 ₸

Стоимость обслуживание во второй и последующие года — 12 000 ₸ 1000 тенге/месяц

Комиссии Комиссия за снятие наличных в банкоматах банка — 0%

Комиссия за снятие наличных в банкоматах других банков — 0.9% 0,9% + 50 тенге; Выдача наличных за пределами Казахстана без комиссии до 500 USD в месяц.