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Бесконтактные карты Altyn Bank UnionPay International
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Бесконтактные карты Altyn Bank UnionPay International

Platinum
Diamond

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УсловияТребования и документыВыдача и оформление
Тип карты
Дебетовая
Валюта
  • Тенге
  • Доллар
  • Евро
  • Китайский юань
Платежные системы
  • UnionPay
Класс карты
  • Platinum
  • Diamond
Технические особенности
  • Чип
  • Бесконтактные платежи
Обслуживание
  • Стоимость обслуживание в первый год — 6 000 ₸
  • Стоимость обслуживание во второй и последующие года — 6 000 ₸
Ежемесячная комиссия карты Platinum 500 тенге.
Возрастное ограничение
Возрастных ограничений нет
Регистрация
Не требуется
Документы
  • Удостоверение личности
Доход
Не требуется
Стаж на последнем месте работы
Не требуется
Время рассмотрения заявки
1 дн.
Срок истечения заявки
7 дн.
Оформление
  • Онлайн
  • В офисе
Пополнение
  • Кассы
  • Банкоматы
  • Электронные кошельки
Оформить
Отделения, банкоматы и POS-терминалы