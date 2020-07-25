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Бесконтактные карты Altyn Bank UnionPay International
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Бесконтактные карты Altyn Bank UnionPay International
Platinum
Diamond
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Условия
Требования и документы
Выдача и оформление
Тип карты
Дебетовая
Валюта
Тенге
Доллар
Евро
Китайский юань
Платежные системы
UnionPay
Класс карты
Platinum
Diamond
Технические особенности
Чип
Бесконтактные платежи
Обслуживание
Стоимость обслуживание в первый год — 6 000 ₸
Стоимость обслуживание во второй и последующие года — 6 000 ₸
Ежемесячная комиссия карты Platinum 500 тенге.
Возрастное ограничение
Возрастных ограничений нет
Регистрация
Не требуется
Документы
Удостоверение личности
Доход
Не требуется
Стаж на последнем месте работы
Не требуется
Время рассмотрения заявки
1 дн.
Срок истечения заявки
7 дн.
Оформление
Онлайн
В офисе
Пополнение
Кассы
Банкоматы
Электронные кошельки
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