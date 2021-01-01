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Карты
American Express Platinum
Кредитная
тип
до 7 499 998 ₸
лимит
Услуга «Консьерж»
60 дней без процентов
2 дополнительных карты АмEx Gold
Страховка 120 000 евро
Привилегированное право на посещение VIP-залов аэропортов Priority pass
Booking.com 7%
Приоритетное обслуживание в отделениях Банка;
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О карте
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Тип карты
Кредитная
Валюта счета
Тенге
Платежные системы
American Express
Класс карты
Platinum
Технические особенности
Чип
Обслуживание
Стоимость выпуска — 0 ₸
Стоимость обслуживание в первый год — 130 000 ₸
Стоимость обслуживание во второй и последующие года — 130 000 ₸
0 тенге при обороте по карте за 1-ый год от 9 000 000 тенге
Комиссии
Комиссия за снятие наличных в банкоматах банка — 3%
Комиссия за снятие наличных в банкоматах других банков — 3%
3%, мин 550 тенге
Бонусы
7% бонусов во всех отелях Booking.com
АО Народный Банк Казахстана
О компании
halykbank.kz
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