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American Express Platinum

Кредитная
тип
до 7 499 998 ₸
лимит
  • Услуга «Консьерж»
  • 60 дней без процентов
  • 2 дополнительных карты АмEx Gold
  • Страховка 120 000 евро
  • Привилегированное право на посещение VIP-залов аэропортов Priority pass
  • Booking.com 7%
  • Приоритетное обслуживание в отделениях Банка;
О карте
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Тип карты
Кредитная
Валюта счета
  • Тенге
Платежные системы
  • American Express
Класс карты
  • Platinum
Технические особенности
  • Чип
Обслуживание
  • Стоимость выпуска — 0 ₸
  • Стоимость обслуживание в первый год — 130 000 ₸
  • Стоимость обслуживание во второй и последующие года — 130 000 ₸
0 тенге при обороте по карте за 1-ый год от 9 000 000 тенге
Комиссии
  • Комиссия за снятие наличных в банкоматах банка — 3%
  • Комиссия за снятие наличных в банкоматах других банков — 3%3%, мин 550 тенге
Бонусы
7% бонусов во всех отелях Booking.com
АО Народный Банк Казахстана
О компании
halykbank.kz
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