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Карты
American Express® Gold Card
Кредитная
тип
до 3 000 000 ₸
лимит
год обслуживания за 0 тенге
страховка 50 000 евро
60 дней без процентов
Оформить онлайн
О карте
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Тип карты
Кредитная
Валюта счета
Тенге
Платежные системы
American Express
Класс карты
Gold
Технические особенности
Чип
Обслуживание
Стоимость выпуска — 0 ₸
Стоимость обслуживание в первый год — 0 ₸
Стоимость обслуживание во второй и последующие года — 25 000 ₸
0 тенге при обороте по карте за 1-ый год от 1 700 000 тенге
Комиссии
Комиссия за снятие наличных в банкоматах банка — 3%
Комиссия за снятие наличных в банкоматах других банков — 3%
3%, мин 550 тенге
Бонусы
Go бонусы/ Авиа бонусы
АО Народный Банк Казахстана
О компании
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