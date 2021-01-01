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American Express® Gold Card

Кредитная
тип
до 3 000 000 ₸
лимит
  • год обслуживания за 0 тенге
  • страховка 50 000 евро
  • 60 дней без процентов
О карте
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Тип карты
Кредитная
Валюта счета
  • Тенге
Платежные системы
  • American Express
Класс карты
  • Gold
Технические особенности
  • Чип
Обслуживание
  • Стоимость выпуска — 0 ₸
  • Стоимость обслуживание в первый год — 0 ₸
  • Стоимость обслуживание во второй и последующие года — 25 000 ₸
0 тенге при обороте по карте за 1-ый год от 1 700 000 тенге
Комиссии
  • Комиссия за снятие наличных в банкоматах банка — 3%
  • Комиссия за снятие наличных в банкоматах других банков — 3%3%, мин 550 тенге
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