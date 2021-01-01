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American Express® Blue Card

Кредитная
тип
от 1%
кэшбек
до 750 000 ₸
лимит
  • лимит до 750 000 тенге
  • 0 тенге в первый год
  • 7% бонусов во всех отелях Booking.com
  • до 30 дней без процентов
  • 1% Cashback
  • 5% Cashback в первые месяцы
О карте
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Тип карты
Кредитная
Валюта счета
  • Тенге
Платежные системы
  • American Express
Класс карты
  • Blue
Технические особенности
  • Чип
Обслуживание
  • Стоимость выпуска — 0 ₸
  • Стоимость обслуживание в первый год — 0 ₸
  • Стоимость обслуживание во второй и последующие года — 4 500 ₸
Комиссии
  • Комиссия за снятие наличных в банкоматах банка — 3%
  • Комиссия за снятие наличных в банкоматах других банков — 3%3%, мин 550 тенге
Бонусы
7% бонусов во всех отелях Booking.com
Cashback
от 1%  до 5%Cashaback По новым картам - впервые 3 мес. 5%, послед. 1% (но не более 15 000 KZT в год). По перевыпускаемым картам - 1% (но не более 15 000 KZT в год); Услуга CASHBACK предоставляется при перевыпуске на именную карту Blue от American Express, по истечению срока действия карты.
АО Народный Банк Казахстана
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