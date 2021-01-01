American Express® Blue Card

Стоимость обслуживание во второй и последующие года — 4 500 ₸
Комиссии
Комиссия за снятие наличных в банкоматах банка — 3%
Комиссия за снятие наличных в банкоматах других банков — 3%3%, мин 550 тенге
Бонусы
7% бонусов во всех отелях Booking.com
Cashback
от 1% до 5%Cashaback По новым картам - впервые 3 мес. 5%, послед. 1% (но не более 15 000 KZT в год). По перевыпускаемым картам - 1% (но не более 15 000 KZT в год);
Услуга CASHBACK предоставляется при перевыпуске на именную карту Blue от American Express, по истечению срока действия карты.