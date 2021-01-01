American Express® Blue Card

Тип карты Кредитная

Валюта счета Тенге

Платежные системы American Express

Класс карты Blue

Технические особенности Чип

Обслуживание Стоимость выпуска — 0 ₸

Стоимость обслуживание в первый год — 0 ₸

Стоимость обслуживание во второй и последующие года — 4 500 ₸

Комиссии Комиссия за снятие наличных в банкоматах банка — 3%

Комиссия за снятие наличных в банкоматах других банков — 3% 3%, мин 550 тенге

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