- Валюта счета
- Тенге
- Ставка
- номинальная — 14.4% эффективная — 16.4%
- Сумма
- до 640 000 ₸От оценочной стоимости квартиры до 85 %
- Срок
- до 300 мес.
- Первоначальный взнос
- от 15%
- Тип недвижимости
- Квартира
- Апартаменты
- Жилой дом / Таунхаус
- Страхование
- Не требуется
- Залог и поручительство
- Не требуется
- Комиссия за организацию
- Нет
- Комиссия за рассмотрение
- Нет
- Запрет на досрочное погашение
- Нет
- Штраф за досрочное погашение
- Нет
- Примечание
- Максимальный семейный доход должен быть не более 640 000 тенге для получения займа.