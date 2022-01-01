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Женская ипотека «ҰМАЙ»

до 640 000 ₸
Сумма кредита
14.4%
Номинальная ставка
Тенге
Валюта
до 300 мес.
Срок кредита
16.4%
Эффективная ставка
Не требуется
Страхование
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Расчет предварительный. Чтобы узнать точную ставку, подайте заявку на кредит.
АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк»
О компании
hcsbk.kz
+78000801880
Ипотека8
О кредите
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
номинальная — 14.4%  эффективная — 16.4%
Сумма
до 640 000 ₸От оценочной стоимости квартиры до 85 %
Срок
до 300 мес.
Первоначальный взнос
от 15%
Рынок недвижимости
  • Первичный
  • Вторичный
Тип недвижимости
  • Квартира
  • Апартаменты
  • Жилой дом / Таунхаус
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
Не требуется
Комиссия за организацию
Нет
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
Примечание
Максимальный семейный доход должен быть не более 640 000 тенге для получения займа.
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