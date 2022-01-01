Валюта счета Тенге

Ставка номинальная — 14.4% эффективная — 16.4%

Сумма до 640 000 ₸ От оценочной стоимости квартиры до 85 %

Срок до 300 мес.

Первоначальный взнос от 15%

Рынок недвижимости Первичный

Вторичный

Тип недвижимости Квартира

Апартаменты

Жилой дом / Таунхаус

Страхование Не требуется

Залог и поручительство Не требуется

Комиссия за организацию Нет

Комиссия за рассмотрение Нет

Запрет на досрочное погашение Нет

Штраф за досрочное погашение Нет