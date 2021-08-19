Валюта счета Тенге

Ставка номинальная — 13% эффективная — 14.3%

Сумма от 3 000 000 ₸

Срок от 3 лет до 15 лет

Первоначальный взнос от 20%

Рынок недвижимости Вторичный

Тип недвижимости Квартира

Страхование Не требуется

Залог и поручительство Требуется залог Приобретаемое жилье; Требования к залогу: квартиры в многоквартирных жилых домах, год постройки не ниже 1965г. мин. площадь не менее 29 кв.м. Оценка залога не требуется, в системе цифровой ипотеки предусмотрен внутренний процесс оценки.

Комиссия за организацию Нет Комиссия за организацию займа не взымается.

Комиссия за рассмотрение Да Взымается при выдаче займа за счет собственных денег заемщика

Запрет на досрочное погашение Нет