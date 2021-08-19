- Валюта счета
- Тенге
- Ставка
- номинальная — 13% эффективная — 14.3%
- Сумма
- от 3 000 000 ₸
- Срок
- от 3 лет до 15 лет
- Первоначальный взнос
- от 20%
- Страхование
- Не требуется
- Залог и поручительство
- Приобретаемое жилье;
Требования к залогу:
квартиры в многоквартирных жилых домах, год постройки не ниже 1965г. мин. площадь не менее 29 кв.м.
Оценка залога не требуется, в системе цифровой ипотеки предусмотрен внутренний процесс оценки.
- Комиссия за организацию
- НетКомиссия за организацию займа не взымается.
- Комиссия за рассмотрение
- ДаВзымается при выдаче займа за счет собственных денег заемщика
- Запрет на досрочное погашение
- Нет
- Штраф за досрочное погашение
- Нет