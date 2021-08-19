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Цифровая ипотека

от 3 000 000 ₸  
сумма кредита
13%
номинальная ставка
Тенге
валюта
от 3 лет  до 15 лет
срок кредитования
14.3%
эффективная ставка
не требуется
страхование
Предварительный расчёт
Расчет предварительный. Чтобы узнать точную ставку, подайте заявку на кредит.
АО "Банк Фридом Финанс Казахстан"
О компании
bankffin.kzru
Ипотека1Депозиты3
О кредите
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
номинальная — 13%  эффективная — 14.3%
Сумма
от 3 000 000 ₸  
Срок
от 3 лет  до 15 лет
Первоначальный взнос
от 20%
Рынок недвижимости
  • Вторичный
Тип недвижимости
  • Квартира
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
  • Требуется залог
Приобретаемое жилье; Требования к залогу: квартиры в многоквартирных жилых домах, год постройки не ниже 1965г. мин. площадь не менее 29 кв.м. Оценка залога не требуется, в системе цифровой ипотеки предусмотрен внутренний процесс оценки.
Комиссия за организацию
НетКомиссия за организацию займа не взымается.
Комиссия за рассмотрение
ДаВзымается при выдаче займа за счет собственных денег заемщика
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
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