Начальная ставка: от 7 до 8,5% годовых с последующим снижением до 5%.
Сумма
до 9 000 000 ₸
Первоначальный взнос
Срок
от 6 мес.до 25 лет
Рынок недвижимости
Первичный
Вторичный
Тип недвижимости
Квартира
Жилой дом / Таунхаус
Апартаменты
Комната / доля в квартире
Земельный участок
Страхование
Имущественное
Титульное
Залог и поручительство
Требуется залог
Залог: приобретаемая недвижимость
Комиссия за организацию
Нет
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
Примечание
Для того чтобы получить промежуточный заем:
1) Открыть депозит в Жилстройсбербанке;
2) Внести на депозит 50% стоимости жилья (частями или единовременно);
3) Подтвердить платежеспособность;
4) Получить займ
Начальная ставка по промежуточному займу действует до того момента, пока вашему депозиту не исполнится 3 года. Затем вы переходите на условия жилищного займа, и ставка по кредиту снижается до 5%.
Возрастное ограничение
от 21до 68
Регистрация
Постоянная
резиденты РК
Документы
Удостоверение личности
- Справка о заработной плате (за последние 7-12 месяцев) с указанием всех удержаний;
- Свидетельство о заключении/расторжении брака/свидетельство о смерти/свидетельство о рождении детей;
- Правоустанавливающие документы на имущество, предоставляемого в залог;
- Отчет об оценке независимого оценщика, квитанция;
Дополнительно возможно:
- Справка из ГЦВП о размере пенсии и пенсионная книжка/удостоверение;
- Справка о получении жилищных выплат с выпиской со счета (6 месяцев);
*Банк вправе запросить при необходимости дополнительный пакет документов