Алматы
Промежуточный заем
Если срок ваших накоплений менее трех лет, но у вас уже есть 50% от стоимости жилья, то вы можете получить промежуточный займ.
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Промежуточный заем

Если срок ваших накоплений менее трех лет, но у вас уже есть 50% от стоимости жилья, то вы можете получить промежуточный займ.

УсловияТребования и документыВыдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
Номинальная 7%Эффективная 7.4%
Начальная ставка: от 7 до 8,5% годовых с последующим снижением до 5%.
Сумма
до 9 000 000 ₸
Первоначальный взнос
Срок
от 6 мес.до 25 лет
Рынок недвижимости
  • Первичный
  • Вторичный
Тип недвижимости
  • Квартира
  • Жилой дом / Таунхаус
  • Апартаменты
  • Комната / доля в квартире
  • Земельный участок
Страхование
  • Имущественное
  • Титульное
Залог и поручительство
  • Требуется залог
Залог: приобретаемая недвижимость
Комиссия за организацию
Нет
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
Примечание
Для того чтобы получить промежуточный заем: 1) Открыть депозит в Жилстройсбербанке; 2) Внести на депозит 50% стоимости жилья (частями или единовременно); 3) Подтвердить платежеспособность; 4) Получить займ Начальная ставка по промежуточному займу действует до того момента, пока вашему депозиту не исполнится 3 года. Затем вы переходите на условия жилищного займа, и ставка по кредиту снижается до 5%.
Возрастное ограничение
от 21до 68
Регистрация
  • Постоянная
резиденты РК
Документы
  • Удостоверение личности
- Справка о заработной плате (за последние 7-12 месяцев) с указанием всех удержаний; - Свидетельство о заключении/расторжении брака/свидетельство о смерти/свидетельство о рождении детей; - Правоустанавливающие документы на имущество, предоставляемого в залог; - Отчет об оценке независимого оценщика, квитанция; Дополнительно возможно: - Справка из ГЦВП о размере пенсии и пенсионная книжка/удостоверение; - Справка о получении жилищных выплат с выпиской со счета (6 месяцев); *Банк вправе запросить при необходимости дополнительный пакет документов
Доход
Не требуется
Стаж на последнем месте работы
7 мес.
7-12 месяцев
Время рассмотрения заявки
7 дн.
Срок истечения заявки
30 дн.
Оформление
  • В офисе
Способ оплаты
  • Кассы
  • Банкоматы
Ставка
Валюта
Тенге
Ставка
Номинальная — 7%

Эффективная — 7.4%
Сумма
до 9 000 000 ₸
Срок
от 6 мес.до 25 лет
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Отделения, банкоматы и POS-терминалы