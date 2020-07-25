Примечание

Для того чтобы получить промежуточный заем: 1) Открыть депозит в Жилстройсбербанке; 2) Внести на депозит 50% стоимости жилья (частями или единовременно); 3) Подтвердить платежеспособность; 4) Получить займ Начальная ставка по промежуточному займу действует до того момента, пока вашему депозиту не исполнится 3 года. Затем вы переходите на условия жилищного займа, и ставка по кредиту снижается до 5%.