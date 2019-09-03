Страхование имущества предоставляется сроком на 12 месяцев, с обязательной последующей ежегодной пролонгацией до окончания срока действия Договора займа за счет средств Клиента.
Страхование титула - по усмотрению Банка.
Залог и поручительство
Требуется залог
- Под залог приобретаемой недвижимости;
- Под залог имеющейся недвижимости;
- Недвижимость в городах Алматы, Нур-Султан (в радиусе 30 км от города), Атырау и Актау (имеются требования к залогу).
Комиссия за организацию
Да
Комиссия за организацию займа
Комиссия за рассмотрение
Да
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Да
Комиссия за частичное/полное досрочное погашение займа в течении первых 12 месяцев со дня предоставления займа 25 000 тенге
Примечание
Страхование жизни или страховка от несчастных случаев: не требуется;
Оценка недвижимости от 10 000 тг;
Нотариальная сделка купли-продажи, заявление о гражданском состоянии и согласие на залог , доверенность на регистрацию залога (примерно от 40 000 тг.);
Гос пошлина по регистрации залога примерно от 0,5МРП (по частным домам 1МРП).
Возрастное ограничение
от 23до 63
Регистрация
Постоянная
Гражданство РК;
Гражданин другого государства с видом на жительство в РК;
Дата окончания займа должна быть не позже даты окончания действия вида жительство. В случае если, Заемщик проживал и работал на территории РК более 5 (пяти) лет, то срок займа не ограничивается сроком действия вида жительства.
Документы
Удостоверение личности
Адресная справка
Выписка с индивидуального пенсионного счета
Справка о заработной плате за последние 6 месяцев
- Свидетельство о браке/разводе и свидетельства о рождении детей;
- Согласие супруги/супруга (нотариально оформленное);
- Отчёт о независимой оценке недвижимости;
- Правоустанавливающие документы на недвижимость, являющейся обеспечением займ;
- Подтверждение любых регулярных расходов (налоги, другие кредиты, страхование, и т.д.);
- Анкета заемщика.
Доход
от 160 000 ₸
Минимальный официальный чистый доход: 160 000 тенге, или 100 000 тенге при наличии Созаемщика (суммарный доход Заемщика и Созаемщика должен составлять не менее 250 000 тенге.
Стаж на последнем месте работы
3 мес.
Не менее 3 месяцев
Общий стаж работы
6 мес.
Не менее 6 месяцев
Время рассмотрения заявки
14 дн.
Срок истечения заявки
30 дн.
Оформление
В офисе
Способ оплаты
Кассы
Банкоматы
Ставка
С комиссией (с официальным подтверждением дохода)
Валюта
Тенге
Ставка
Номинальная — 16%
Эффективная — 17.77%
Сумма
от 3 000 000 ₸до 175 000 000 ₸
Срок
от 36 мес.до 240 мес.
С комиссией (без официального подтверждения дохода)
Валюта
Тенге
Ставка
Номинальная — 18%
Эффективная — 20.17%
Сумма
от 3 000 000 ₸до 175 000 000 ₸
Срок
от 36 мес.до 240 мес.
Без комиссии (с официальным подтверждением дохода)
Валюта
Тенге
Ставка
Номинальная — 18%
Эффективная — 19.56%
Сумма
от 3 000 000 ₸до 175 000 000 ₸
Срок
от 36 мес.до 240 мес.
Без комиссии (без официального подтверждения дохода)