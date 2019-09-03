Регистрация

Постоянная

Гражданство РК; Гражданин другого государства с видом на жительство в РК; Дата окончания займа должна быть не позже даты окончания действия вида жительство. В случае если, Заемщик проживал и работал на территории РК более 5 (пяти) лет, то срок займа не ограничивается сроком действия вида жительства.