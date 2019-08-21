Алматы
Ипотека от ForteBank
Целевое назначение: приобретение/ строительство / ремонт жилой недвижимости; рефинансирование остатка ссудной задолженности по ипотечному (жилищному) займу; Валюта: тенге; Срок ипотеки: до 20 лет.
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Ипотека от ForteBank

Целевое назначение: приобретение/ строительство / ремонт жилой недвижимости; рефинансирование остатка ссудной задолженности по ипотечному (жилищному) займу; Валюта: тенге; Срок ипотеки: до 20 лет.

УсловияТребования и документыВыдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
Номинальная 15%Эффективная 16.4%
Сумма
до 50 000 000 ₸
Первоначальный взнос
от 15%
от 15% от рыночной стоимости залога
Срок
до 240 мес.
Рынок недвижимости
  • Первичный
  • Вторичный
Тип недвижимости
  • Квартира
  • Жилой дом / Таунхаус
  • Апартаменты
Страхование
  • Имущественное
Обязательное страхование жилых домов
Залог и поручительство
  • Требуется залог
жилая или коммерческая недвижимость
Комиссия за организацию
Да
Комиссия за организацию займа: 0,49%
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
Возрастное ограничение
от 21до 63
от 21 до достижения пенсионного возраста согласно законодательству РК (58/63)
Регистрация
  • Постоянная
Гражданство РК
Документы
  • Удостоверение личности
  • Выписка с индивидуального пенсионного счета
- Документы, подтверждающие семейное положение; - Правоустанавливающие документы; - Отчет об оценке недвижимости.
Доход
Не требуется
Стаж на последнем месте работы
Не требуется
Общий стаж работы
6 мес.
Не менее 6 месяцев
Время рассмотрения заявки
3 дн.
Срок истечения заявки
7 дн.
Оформление
  • Онлайн
  • В офисе
Онлайн заявка на сайте Банка.
Способ оплаты
  • Кассы
- В терминале самообслуживания; - В Интернет и Мобильном банкинге; - В любом отделении АО «КазПочта».
Ставка
С подтверждением доходов (для участников зарплатного проекта)
Валюта
Тенге
Ставка
Номинальная — 15%

Эффективная — 16.4%
Сумма
до 50 000 000 ₸
Первоначальный взнос
от 15%
Срок
до 240 мес.
С подтверждением доходов (для всех клиентов)
Валюта
Тенге
Ставка
Номинальная — 15%

Эффективная — 16.4%
Сумма
до 50 000 000 ₸
Первоначальный взнос
от 15%
Срок
до 240 мес.
Без подтверждения дохода
Валюта
Тенге
Ставка
Номинальная — 18.5%

Эффективная — 20.5%
Сумма
до 50 000 000 ₸
Первоначальный взнос
от 50%
Срок
до 120 мес.
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