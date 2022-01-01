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Ипотека
Ипотека «Нур Шанырак»
Ипотека «Нур Шанырак»
8%
Номинальная ставка
Тенге
Валюта
до 240 мес.
Срок кредита
Не требуется
Страхование
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О кредите
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
номинальная — 8%
Сумма
до 90% от стоимости имущества
Срок
до 240 мес.
Первоначальный взнос
от 10%
Рынок недвижимости
Вторичный
Тип недвижимости
Квартира
Жилой дом / Таунхаус
Апартаменты
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
Требуется залог
Приобретаемая недвижимость
Комиссия за организацию
Нет
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
АО Нурбанк
О компании
nurbank.kz
2552
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