Валюта счета Тенге

Сумма до 80 000 000 ₸

Срок до 180 мес.

Первоначальный взнос от 20%

Рынок недвижимости Первичный

Тип недвижимости Квартира

Апартаменты

Страхование Не требуется

Залог и поручительство Требуется залог - Право требования по Договорам долевого участия; - Заклад денег.

Комиссия за организацию Да - 1% для участников зарплатного проекта; - 1,5% для держателей #картакарта; - 2% для остальных клиентов.

Комиссия за рассмотрение Да

Запрет на досрочное погашение Нет