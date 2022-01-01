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Ипотека
#Ипотека ДДУ
#Ипотека ДДУ
до 80 000 000 ₸
Сумма кредита
Тенге
Валюта
до 180 мес.
Срок кредита
Не требуется
Страхование
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О кредите
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Сумма
до 80 000 000 ₸
Срок
до 180 мес.
Первоначальный взнос
от 20%
Рынок недвижимости
Первичный
Тип недвижимости
Квартира
Апартаменты
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
Требуется залог
- Право требования по Договорам долевого участия; - Заклад денег.
Комиссия за организацию
Да
- 1% для участников зарплатного проекта; - 1,5% для держателей #картакарта; - 2% для остальных клиентов.
Комиссия за рассмотрение
Да
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
АО Банк ЦентрКредит
О компании
bcc.kz
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