  1. Главная
  2. Ипотека
  3. #Ипотека ДДУ

#Ипотека ДДУ

до 80 000 000 ₸
Сумма кредита
Тенге
Валюта
до 180 мес.
Срок кредита
Не требуется
Страхование
Оформить онлайн
О кредите
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Сумма
до 80 000 000 ₸
Срок
до 180 мес.
Первоначальный взнос
от 20%
Рынок недвижимости
  • Первичный
Тип недвижимости
  • Квартира
  • Апартаменты
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
  • Требуется залог
- Право требования по Договорам долевого участия; - Заклад денег.
Комиссия за организацию
Да- 1% для участников зарплатного проекта; - 1,5% для держателей #картакарта; - 2% для остальных клиентов.
Комиссия за рассмотрение
Да
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
АО Банк ЦентрКредит
О компании
bcc.kz
Кредиты9Ипотека7Автокредиты4Депозиты5Карты7
Последние новости