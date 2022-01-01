- Валюта счета
- Тенге
- Ставка
- номинальная — 7% эффективная — 7.3%
- Сумма
- от 2 000 000 ₸ до 20 000 000 ₸Максимальная сумма Займа: 80% от стоимости залогового обеспечения, но не более 20 000 000 тенге
- Срок
- от 12 мес. до 300 мес.
- Первоначальный взнос
- от 20%20% от стоимости залогового обеспечения;
По инициативе заемщика допускается внесение первоначального взноса свыше 20%.
- Страхование
- Не требуется
- Залог и поручительство
- Приобретаемое Первичное жилье – ликвидная квартира в построенном объекте, на которое права собственности регистрируется впервые после ввода в эксплуатацию.
- Комиссия за организацию
- Нет
- Комиссия за рассмотрение
- Нет
- Запрет на досрочное погашение
- Нет
- Штраф за досрочное погашение
- Нет
- Примечание
- Максимальная стоимость приобретаемого жилья: 25 000 000 тенге – для городов Нур-Султан, Алматы и их пригородных зон в пределах границ, определенных законодательством Республики Казахстан, Актау, Атырау, Шымкент.
15 000 000 тенге – для других регионов.
Отсутствие непогашенной задолженности по ипотечным жилищным займам по Программе «7-20-25» и иным ипотечным
жилищным займам, подтвержденное кредитным отчетом кредитного бюро.
Отсутствие на территории Республики Казахстан жилья на праве собственности, за исключением:
-наличия комнат в общежитиях полезной площадью менее 15 квадратных метров на каждого члена семьи;
-жилых домов в аварийном состоянии, грозящем обвалом (обрушением), которое подтверждается соответствующей справкой местного исполнительного органа по месту нахождения данного жилища.
Стоимость залогового обеспечения определяется по наименьшей из величин:
1) стоимости, определенной независимым оценщиком;
2) стоимости определенной Банком;
3) цены сделки по покупке жилья
Финансированию не подлежит рефинансирование Займа, приобретение нежилой недвижимости, земельного участка и иной недвижимости кроме Первичного жилья.
Наложение/снятие обременения на Предмет залога в Регистрирующем органе производится Заемщиком/Созаемщиком/Залогодателем за свой счет.
Размер первоначального взноса для Клиента определяется исходя из наименьшей стоимости Первичного жилья, независимо от стороны, которая ее определила (независимая оценочная компания, подразделение залогового обеспечения Банка или Продавец), и составляет не менее 20% от стоимости Первичного жилья, размещенных на счете Клиента в Банке.