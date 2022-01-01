Валюта счета Тенге

Ставка номинальная — 7% эффективная — 7.3%

Сумма от 2 000 000 ₸ до 20 000 000 ₸ Максимальная сумма Займа: 80% от стоимости залогового обеспечения, но не более 20 000 000 тенге

Срок от 12 мес. до 300 мес.

Первоначальный взнос от 20% 20% от стоимости залогового обеспечения; По инициативе заемщика допускается внесение первоначального взноса свыше 20%.

Рынок недвижимости Первичный

Тип недвижимости Квартира

Страхование Не требуется

Залог и поручительство Требуется залог Приобретаемое Первичное жилье – ликвидная квартира в построенном объекте, на которое права собственности регистрируется впервые после ввода в эксплуатацию.

Комиссия за организацию Нет

Комиссия за рассмотрение Нет

Запрет на досрочное погашение Нет

Штраф за досрочное погашение Нет