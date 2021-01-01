Валюта счета Тенге

Ставка номинальная — 7% эффективная — 7.2%

Сумма от 150 000 ₸ до 20 000 000 ₸ Сумма займа: от 150 000 тенге до 20 миллионов тенге для городов Нур-Султан, Алматы (и их пригородных зон в пределах границ, установленных законодательством РК), Актау, Атырау, Шымкент; 12 миллионов тенге — для других регионов.

Срок до 25 лет

Первоначальный взнос от 20% 20% стоимости залогового обеспечения. По инициативе заемщика допускается внесение первоначального взноса свыше 20%

Рынок недвижимости Первичный

Тип недвижимости Квартира

Апартаменты

Страхование Не требуется

Залог и поручительство Требуется залог Приобретаемая жилая недвижимость

Комиссия за организацию Нет

Комиссия за рассмотрение Нет

Запрет на досрочное погашение Нет

Штраф за досрочное погашение Нет