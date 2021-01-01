- Валюта счета
- Тенге
- Ставка
- номинальная — 7% эффективная — 7.2%
- Сумма
- от 150 000 ₸ до 20 000 000 ₸Сумма займа: от 150 000 тенге до 20 миллионов тенге для городов Нур-Султан, Алматы (и их пригородных зон в пределах границ, установленных законодательством РК), Актау, Атырау, Шымкент;
12 миллионов тенге — для других регионов.
- Срок
- до 25 лет
- Первоначальный взнос
- от 20%20% стоимости залогового обеспечения. По инициативе заемщика допускается внесение первоначального взноса свыше 20%
- Страхование
- Не требуется
- Залог и поручительство
- Приобретаемая жилая недвижимость
- Комиссия за организацию
- Нет
- Комиссия за рассмотрение
- Нет
- Запрет на досрочное погашение
- Нет
- Штраф за досрочное погашение
- Нет
- Примечание
- Максимальная стоимость жилья:
25 миллионов тенге для городов Нур-Султан, Алматы (и их пригородных зон в пределах границ, установленных законодательством РК), Актау, Атырау, Шымкент;
15 миллионов тенге — для других регионов.