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Ипотека "7-20-25"

от 150 000 ₸  до 20 000 000 ₸
сумма кредита
7%
номинальная ставка
Тенге
валюта
до 25 лет
срок кредитования
7.2%
эффективная ставка
не требуется
страхование
Предварительный расчёт
Расчет предварительный. Чтобы узнать точную ставку, подайте заявку на кредит.
АО Евразийский банк
О компании
eubank.kz
+7 (727) 330 5305
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О кредите
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
номинальная — 7%  эффективная — 7.2%
Сумма
от 150 000 ₸  до 20 000 000 ₸Сумма займа: от 150 000 тенге до 20 миллионов тенге для городов Нур-Султан, Алматы (и их пригородных зон в пределах границ, установленных законодательством РК), Актау, Атырау, Шымкент; 12 миллионов тенге — для других регионов.
Срок
до 25 лет
Первоначальный взнос
от 20%20% стоимости залогового обеспечения. По инициативе заемщика допускается внесение первоначального взноса свыше 20%
Рынок недвижимости
  • Первичный
Тип недвижимости
  • Квартира
  • Апартаменты
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
  • Требуется залог
Приобретаемая жилая недвижимость
Комиссия за организацию
Нет
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
Примечание
Максимальная стоимость жилья: 25 миллионов тенге для городов Нур-Султан, Алматы (и их пригородных зон в пределах границ, установленных законодательством РК), Актау, Атырау, Шымкент; 15 миллионов тенге — для других регионов.
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