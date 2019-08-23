Максимальная сумма займа: 80% от стоимости залогового обеспечения, но не более 20 000 000 тенге.
Первоначальный взнос
от 20%
Не менее 20% от рыночной стоимости приобретаемого Жилья (для Первичного)
Срок
от 3 мес.до 300 мес.
Рынок недвижимости
Первичный
Тип недвижимости
Квартира
Апартаменты
Страхование
Не требуется
Не требуется
Залог и поручительство
Требуется залог
Приобретаемая жилая недвижимость. Залогодателем является только заемщик.
Комиссия за организацию
Нет
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
Примечание
Максимальная рыночная стоимость первичного жилья:
- 25 млн. тенге для городов Нур-Султан, Алматы, Актау, Атырау, Шымкент;
- 15 млн. тенге - для других регионов.
Рефинансирование (получение ипотечного жилищного займа лицом для полного или частичного погашения ранее выданного ипотечного жилищного займа) не допускается.
Допускается привлечение созаемщика. При этом требование программы об отсутствии жилья и/или непогашенной задолженности по ипотечным жилищным займам не распространяется на созаемщика.
Возрастное ограничение
от 21
Регистрация
Постоянная
гражданство РК
Документы
Удостоверение личности
Справка о заработной плате за последние 6 месяцев
- Свидетельство о браке/разводе и свидетельства о рождении детей;
- Правоустанавливающие, технические и идентификационные документы на предмет обеспечения;
- Справка об отсутствии (наличии) недвижимого имущества у заемщика на текущую дату;
- Справка подтверждающая аварийное состояние, грозящее обвалом (обрушением) недвижимого имущества заемщика.
Доход
Не требуется
Стаж на последнем месте работы
Не требуется
Общий стаж работы
6 мес.
Не менее 6 месяцев
Примечание
- Отсутствие непогашенной задолженности по ипотечным жилищным займам по Программе «7-20-25» и иным ипотечным жилищным займам, подтвержденное кредитным отчетом кредитного бюро.
- Отсутствие на территории Республики Казахстан жилья на праве собственности, за исключением комнат в общежитиях менее 15 квадратных метров на каждого члена семьи, жилых домов в аварийном состоянии;
- Наличие дохода.