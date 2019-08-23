Примечание

Максимальная рыночная стоимость первичного жилья: - 25 млн. тенге для городов Нур-Султан, Алматы, Актау, Атырау, Шымкент; - 15 млн. тенге - для других регионов. Рефинансирование (получение ипотечного жилищного займа лицом для полного или частичного погашения ранее выданного ипотечного жилищного займа) не допускается. Допускается привлечение созаемщика. При этом требование программы об отсутствии жилья и/или непогашенной задолженности по ипотечным жилищным займам не распространяется на созаемщика.