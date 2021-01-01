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Ипотека от 5 млн тенге

Ипотека в банках Казахстана. Калькулятор ипотеки для всех банков Казахстана со всеми условиями.
Цифровая ипотека
от 0.1 %
ГЭСВ
Ставка
от 0.1%  от 15.83%
Сумма
от 1 000 000 ₸  до 35 000 000 ₸
Взнос
от 30%  
Срок
до 12 мес.
Рынок
Первичный
Комиссия за организацию
нет
Комиссия за рассмотрение
нет
Залог
требуется
Страхование
не требуется
Мораторий на досрочное погашение
нет
Штраф за досрочное погашение
нет
Подтверждение дохода
требуется
Время рассмотрения заявки
30 мин.
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Партнёрское предложение
Особая ипотека для клиентов BI Group
от 0.1 %
ГЭСВ
Ставка
от 0.1%
Сумма
до 25 000 000 ₸
Взнос
от 10%  
Срок
от 12 мес.  до 180 мес.
Рынок
Первичный
Тип недвижимости
Квартира
Комиссия за организацию
нет
Комиссия за рассмотрение
нет
Залог
требуется
Страхование
требуется
Мораторий на досрочное погашение
нет
Штраф за досрочное погашение
нет
Подтверждение дохода
требуется
Возраст
от 21  до 63
Стаж на последнем месте
4 мес.
Общий стаж на работы
6 мес.
Время рассмотрения заявки
7 дн.
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Партнёрское предложение
Жилищный заем
от 3.6 %
ГЭСВ
Ставка
от 3.6%
Сумма
до 100 000 000 ₸
Срок
от 6 мес.  до 25 лет
Рынок
Первичный, Вторичный
Тип недвижимости
Квартира, Жилой дом / Таунхаус, Апартаменты, Комната / доля в квартире, Земельный участок
Комиссия за организацию
нет
Комиссия за рассмотрение
нет
Залог
требуется
Страхование
требуется
Мораторий на досрочное погашение
нет
Штраф за досрочное погашение
нет
Подтверждение дохода
требуется
Возраст
от 21  до 68
Стаж на последнем месте
7 мес.
Время рассмотрения заявки
7 дн.
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Партнёрское предложение
Программа 175 квартир
от 7.1 %
ГЭСВ
Ставка
от 7.1%
Сумма
до 18 000 000 ₸
Взнос
до 60%
Срок
до 240 мес.
Рынок
Первичный
Тип недвижимости
Квартира
Комиссия за организацию
есть
Комиссия за рассмотрение
нет
Залог
требуется
Страхование
не требуется
Мораторий на досрочное погашение
нет
Штраф за досрочное погашение
нет
Подтверждение дохода
не требуется
Возраст
от 21  
Общий стаж на работы
6 мес.
Время рассмотрения заявки
3 дн.
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Партнёрское предложение
Ипотека "7-20-25"
от 7.2 %
ГЭСВ
Ставка
от 7.2%
Сумма
до 20 000 000 ₸
Взнос
от 20%  
Срок
от 3 мес.  до 300 мес.
Рынок
Первичный
Тип недвижимости
Квартира, Апартаменты
Комиссия за организацию
нет
Комиссия за рассмотрение
нет
Залог
требуется
Страхование
не требуется
Мораторий на досрочное погашение
нет
Штраф за досрочное погашение
нет
Подтверждение дохода
требуется
Возраст
от 21  
Общий стаж на работы
6 мес.
Время рассмотрения заявки
3 дн.
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Партнёрское предложение
7-20-25
от 7.2 %
ГЭСВ
Ставка
от 7.2%
Сумма
до 20 000 000 ₸
Взнос
от 20%  
Срок
от 12 мес.  до 300 мес.
Рынок
Первичный
Тип недвижимости
Квартира
Комиссия за организацию
нет
Комиссия за рассмотрение
нет
Залог
требуется
Страхование
не требуется
Мораторий на досрочное погашение
нет
Штраф за досрочное погашение
нет
Подтверждение дохода
требуется
Возраст
от 21  до 63
Стаж на последнем месте
4 мес.
Общий стаж на работы
6 мес.
Время рассмотрения заявки
3 дн.
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Партнёрское предложение
Ипотека "7-20-25"
от 7.2 %
ГЭСВ
Ставка
от 7.2%
Сумма
от 150 000 ₸  до 20 000 000 ₸
Взнос
от 20%  
Срок
до 25 лет
Рынок
Первичный
Тип недвижимости
Квартира, Апартаменты
Комиссия за организацию
нет
Комиссия за рассмотрение
нет
Залог
требуется
Страхование
не требуется
Мораторий на досрочное погашение
нет
Штраф за досрочное погашение
нет
Подтверждение дохода
требуется
Возраст
от 23  до 63
Общий стаж на работы
6 мес.
Время рассмотрения заявки
3 дн.
Посмотреть детали
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Партнёрское предложение
Ипотека "7-20-25"
от 7.2 %
ГЭСВ
Ставка
от 7.2%
Сумма
до 20 000 000 ₸
Взнос
от 20%  
Срок
до 25 лет
Рынок
Первичный
Тип недвижимости
Квартира
Комиссия за организацию
нет
Комиссия за рассмотрение
нет
Залог
требуется
Страхование
не требуется
Мораторий на досрочное погашение
нет
Штраф за досрочное погашение
нет
Подтверждение дохода
требуется
Возраст
от 21  
Общий стаж на работы
6 мес.
Время рассмотрения заявки
3 дн.
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Партнёрское предложение
Ипотека «7-20-25»
от 7.2 %
ГЭСВ
Ставка
от 7.2%
Сумма
от 2 000 000 ₸  до 20 000 000 ₸
Взнос
от 20%  
Срок
от 12 мес.  до 300 мес.
Рынок
Первичный
Тип недвижимости
Квартира, Апартаменты
Комиссия за организацию
нет
Комиссия за рассмотрение
нет
Залог
требуется
Страхование
не требуется
Мораторий на досрочное погашение
нет
Штраф за досрочное погашение
нет
Подтверждение дохода
требуется
Возраст
от 21  
Общий стаж на работы
6 мес.
Время рассмотрения заявки
3 дн.
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Партнёрское предложение
7-20-25
от 7.2 %
ГЭСВ
Ставка
от 7.2%
Сумма
от 500 000 ₸  
Взнос
от 20%  
Срок
до 25 лет
Рынок
Первичный
Тип недвижимости
Квартира
Комиссия за организацию
нет
Комиссия за рассмотрение
нет
Залог
требуется
Страхование
не требуется
Мораторий на досрочное погашение
нет
Штраф за досрочное погашение
нет
Подтверждение дохода
требуется
Возраст
от 22  до 60
Общий стаж на работы
6 мес.
Время рассмотрения заявки
3 дн.
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