- Ставка
- от 3.6%
- Сумма
- до 100 000 000 ₸
- Срок
- от 6 мес. до 25 лет
- Рынок
- Первичный, Вторичный
- Тип недвижимости
- Квартира, Жилой дом / Таунхаус, Апартаменты, Комната / доля в квартире, Земельный участок
- Комиссия за организацию
- нет
- Комиссия за рассмотрение
- нет
- Залог
- требуется
- Страхование
- требуется
- Мораторий на досрочное погашение
- нет
- Штраф за досрочное погашение
- нет
- Подтверждение дохода
- требуется
- Возраст
- от 21 до 68
- Стаж на последнем месте
- 7 мес.
- Время рассмотрения заявки
- 7 дн.