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Ипотечный займ

23%
Номинальная ставка
Тенге
Валюта
до 84 мес.
Срок кредита
23%
Эффективная ставка
Требуется
Страхование
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Предварительный расчёт
Расчет предварительный. Чтобы узнать точную ставку, подайте заявку на кредит.
АО ДБ «Банк Китая в Казахстане»
О компании
boc.kz
Кредиты1Ипотека1Депозиты1
О кредите
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
номинальная — 23%  эффективная — 23%
Сумма
Сумма займа: до 50% от рыночной стоимости приобретаемой недвижимости
Срок
до 84 мес.
Первоначальный взнос
от 50%
Рынок недвижимости
  • Первичный
Тип недвижимости
  • Квартира
  • Жилой дом / Таунхаус
  • Апартаменты
Страхование
требуетсяСтрахование недвижимости: ежегодно согласно тарифам страховой компании;
Залог и поручительство
  • Требуется залог
приобретаемая недвижимость, имеющиеся имущество
Комиссия за организацию
НетОтсутствует
Комиссия за рассмотрение
НетОтсутствует
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
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