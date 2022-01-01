- Валюта счета
- Тенге
- Ставка
- номинальная — 23% эффективная — 23%
- Сумма
- Сумма займа: до 50% от рыночной стоимости приобретаемой недвижимости
- Срок
- до 84 мес.
- Первоначальный взнос
- от 50%
- Тип недвижимости
- Квартира
- Жилой дом / Таунхаус
- Апартаменты
- Страхование
- требуетсяСтрахование недвижимости: ежегодно согласно тарифам страховой компании;
- Залог и поручительство
- приобретаемая недвижимость, имеющиеся имущество
- Комиссия за организацию
- НетОтсутствует
- Комиссия за рассмотрение
- НетОтсутствует
- Запрет на досрочное погашение
- Нет
- Штраф за досрочное погашение
- Нет